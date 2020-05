Condado de Cameron reporta 20 casos positivos por COVID-19

Previous Next Condado Cameron 052920

El condado de Cameron y el Departamento de Salud del condado dio a conocer el miércoles en la noche la confirmación de 20 casos positivos por COVID-19 en el área. Entre los casos reportados en Brownsville se registran, siete casos de contagio comunitario; dos por viaje; y siete casos ligados a un caso anterior. El rango de edad de las personas reportadas en éste municipio oscila entre los 36 y 71 años de edad. Harlingen, Los Fresnos y Rio Hondo reportan un caso de contagio cada uno, todos relacionados a un caso anterior, y San Benito reporta un caso de contagio por viaje. Esto eleva el número total de casos de COVID-19 a 731 en el condado de Cameron. También ha habido otros 24 individuos que se han recuperado, elevando el número total de individuos recuperados a 522. Por su parte el Departamento de Salud del condado continúa trabajando con las tres instalaciones de hogares de ancianos para abordar los brotes de COVID-19. Hasta la fecha, los casos del Condado de Cameron derivados del Veranda Nursing Home han incluido a 32 empleados y 61 residentes que dieron positivo, incluidos once decesos. El Windsor Atrium actualmente tiene 39 empleados y 61 residentes que dieron positivo, incluyendo dieciséis decesos. Spanish Meadows en Brownsville también tiene seis empleados y diez residentes que dieron positivo. Como parte del plan de respuesta de acción COVID-19, la Salud Pública del Condado de Cameron está llevando a cabo investigaciones epidemiológicas, rastreando contactos según sea necesario y continúa monitoreando la situación. CONDADO HIDALGO El condado de Hidalgo anunció otros 21 casos de COVID-19 el miércoles por la noche, elevando el total del condado a 537. De esos casos, 215 permanecen activos, con 16 personas hospitalizadas, tres de ellas en unidades de cuidados intensivos. "Sé que a todos nos gustaría que esta enfermedad desapareciera", escribió el juez del condado Richard F. Cortez en un comunicado de prensa. “Pero esto es evidencia de que el problema todavía está con nosotros y debemos tenerlo en cuenta. Debemos continuar practicando medidas seguras como distanciamiento físico, buena higiene y evitar grandes multitudes ”. Según una declaración del condado, se han administrado 12,023 pruebas COVID-19 y los resultados de 2,973 de esas pruebas siguen pendientes. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

