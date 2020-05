Condado de Cameron reporta 2 muertes; 17 contagios adicionales

Previous Next Coronavirus gráfica

El martes, el condado de Cameron recibió la confirmación de dos muertes adicionales relacionadas con COVID-19 de residentes del área. Los individuos eran una mujer de 86 años que falleció en el Valley Baptist Medical Center en Harlingen y una mujer de 80 años que falleció en el Valley Regional Medical en Brownsville. Estos fueron casos previamente reportados. Esto aumenta el número de muertes relacionadas con COVID-19 a 25 en el condado de Cameron. "Es con gran pesar que informamos la pérdida de estas personas por este virus mortal", declaró el juez del condado de Cameron Eddie Treviño, Jr. "No solo seguimos llorando como comunidad, sino que también mantenemos a sus familiares y amigos en nuestros pensamientos y oraciones". El condado de Cameron también recibió confirmación de 17 casos adicionales de contagios de COVID-19. Los nuevos casos van desde una niña de San Benito de 4 años hasta un hombre de Harlingen de 81 años. También se informaron nuevos casos en Brownsville, La Feria y Los Fresnos. Esto eleva el número total de casos de COVID-19 a 544 en el condado de Cameron. También ha habido 14 individuos adicionales que se han recuperado, aumentando el número total de individuos recuperados a 297. El departamento de Salud Pública del Condado Cameron continúa trabajando con las dos instalaciones de hogares de ancianos para abordar los brotes de COVID-19. Hasta la fecha, los casos del condado de Cameron derivados del Veranda Nursing Home han incluido 32 empleados y 61 residentes que dieron positivo, incluidos 10 que fallecieron. El Windsor Atrium actualmente tiene 32 empleados y 57 residentes que dieron positivo. Han fallecido 11 personas vinculadas a Windsor Atrium. Como parte del plan de respuesta de acción COVID-19,Salud Pública del Condado de Cameron está llevando a cabo investigaciones epidemiológicas, rastreando contactos según sea necesario y continúa monitoreando la situación. Los casos de COVID-19 en el condado de Hidalgo superaron la marca de 400 cuando nueve personas más dieron positivo, dijo el martes el juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez. Eso eleva el número total de casos conocidos en el condado a 403. Otras 10 personas adicionales fueron liberadas del aislamiento, lo que significa que han estado libres de síntomas durante 10 días, incluidos tres días sin fiebre. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, May 12, 2020 9:51 pm.