Condado de Cameron confirma 25 nuevos contagios de COVID-19

El Condado de Cameron recibió la confirmación de 25 casos adicionales de COVID-19 en el condado de Cameron informó el miércoles en la noche en un comunicado. Brownsville registra 20 casos, Los Fresnos uno, Palm Valley uno y San Benito tres, elevando el total de casos en el condado de Cameron a 569. Entre los nuevos contagios comunitarios se encuentran una mujer de 34 años de edad de Brownsville, así como cinco hombres de entre 26 a 74 años de edad. Los casos relacionados a un caso previo reportado en Brownsville son cinco mujeres, entre los 15 y 71 años de edad; y ocho hombres, entre los 16 y 90 años de edad. Un hombre de 40 años es el único caso contraido por viaje de Brownsville reportado el miércoles. Los Fresnos reporta un contagio, un hombre de 42 años, ligado a un contagio previo. En Palm Valley una mujer de 54 años es un contagio adquirido en la comunidad y San Benito, reporta tres casos, una mujer de 68 de contagio comunitario; una mujer de 36 y un hombre de 69 ligados a un caso de contagio previo. También ha habido 33 individuos adicionales que se han recuperado, aumentando el número total de individuos recuperados a 330. Salud Pública del condado de Cameron continúa trabajando con hogares de ancianos dentro del Condado de Cameron que están experimentando casos de COVID-19 en sus instalaciones. Hasta la fecha, los casos del condado de Cameron que surgen del Veranda Nursing Home han incluido 32 empleados y 61 residentes que dieron positivo, incluidos diez (10) que fallecieron. El Windsor Atrium actualmente tiene 32 empleados y 58 residentes que dieron positivo y once (11) personas que fallecieron. Spanish Meadows en Brownsville también tiene 5 residentes que dieron positivo y 96 residentes que dieron positivo. También han evaluado a todos sus empleados, de los cuales 135 de los 136 han resultado negativos y uno (1) está pendiente. Como parte del plan de respuesta de acción COVID-19, la Salud Pública del condado de Cameron está llevando a cabo investigaciones epidemiológicas y rastreo de contactos según sea necesario y continúa monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones a medida que se reciban. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

