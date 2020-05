Condado Cameron supera los 700 casos positivos; Hidalgo 500

Previous Next Condado de Hidalgo supera los 500 casos por COVID-19 Buy this photo

Posted:

EDINBURG — El condado de Hidalgo informó el martes que ha administrado 10,371 pruebas COVID-19 y confirmó un total de 516 casos a nivel local, incluidos 12 nuevos positivos. “Actualmente hay más de 1,800 pruebas pendientes”, escribió el juez del condado Richard F. Cortez en un comunicado de prensa. “A medida que realizamos más pruebas, podemos esperar que aumente el número de personas infectadas”. El condado también informó que 30 personas fueron liberadas del aislamiento el martes, elevando el total a 322. Un total de 16 personas permanecieron hospitalizadas con complicaciones por el virus, tres de las cuales están siendo tratadas en unidades de cuidados intensivos. Los nuevos casos, que se dividen en partes iguales entre hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, se informaron en Alamo, Donna, Hidalgo, McAllen, Mission, Weslaco y una ciudad no revelada. El Condado de Cameron también reportó 13 casos adicionales de COVID-19 el martes por la noche, elevando el número total allí a 711. Con 25 recuperaciones confirmadas, según un comunicado de prensa de Cameron, el número de personas recuperadas ahora es de 498. Los nuevos casos de Cameron oscilan entre los 2 y los 68 años e involucran a residentes de Brownsville, Harlingen y San Benito. Siete de ellos son hombres y seis son mujeres. El condado también informó que el número de casos relacionados con Veranda Nursing Home en Harlingen incluye 32 empleados y 61 residentes que dieron positivo, incluidos 11 que murieron. El Windsor Atrium en Harlingen confirmó a 39 empleados y 60 residentes que dieron positivo, 16 de los cuales murieron. Spanish Meadows en Brownsville tiene cinco empleados y 10 residentes que dieron positivo. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Wednesday, May 27, 2020 2:08 pm.