Condado Cameron reporta una muerte, 19 contagios de coronavirus

Una mujer de 98 años murió después de dar positivo a COVID-19, anunció el juez del condado de Cameron Eddie Treviño Jr. en un comunicado de prensa el viernes. Según el comunicado, la mujer era residente del Windsor Atrium en Harlingen. Esto eleva el número total de muertes relacionadas con COVID-19 a 27 en el Condado de Cameron. "Estamos sin palabras ya que este virus continúa quitándose la vida a nuestros seres queridos más vulnerables", dijo Treviño. "Expresamos nuestra más profunda simpatía y sinceras condolencias a su familia y amigos". Otras 19 personas también dieron positivo por COVID-19 de Brownsville, Harlingen, La Feria, Los Fresnos, Río Hondo y San Benito; sus edades van desde personas en sus 20 años hasta personas en sus 90. Tres de los nuevos contagios se transmitieron a través de la difusión comunitaria, y los 16 restantes se vincularon a un contagio anterior. En el condado de Hidalgo, ocho personas más dieron positivo por COVID-19, anunció el juez de condado Richard F. Cortez en un comunicado de prensa el viernes, elevando el total aquí a 425. Las edades de estos nuevos contagios del Condado de Hidalgo varían desde menos de 20 años hasta personas de 50 años. Los nuevos aspectos positivos son de Edinburg, Mission, McAllen, San Juan y Weslaco. Dieciséis personas están en hospitales del área, tres en unidades de cuidados intensivos. Once han sido liberados del aislamiento el viernes, lo que hace que el total de los liberados del aislamiento sea 253. Se realizaron un total de 6,849 de las pruebas COVID-19 en el condado de HIdalgo, con 6,212 respuestas negativas y 212 pendientes. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

