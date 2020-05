Condado Cameron registra 15 nuevos casos de COVID-19

Condado Hidalgo reporta 10 contagios; Hombre de Escobares da positivo en el condado de Starr

Quince personas en el condado de Cameron han dado positivo por COVID-19, anunció el juez del condado Eddie Treviño Jr. en un comunicado de prensa el viernes, lo que eleva el total a 686. La mayoría de los casos provienen de Brownsville, con la excepción de dos casos que provienen de Los Fresnos y San Benito. Las personas tienen edades comprendidas entre 22 y 91 años. Casi todos los casos están vinculados a un caso anterior; solo dos casos están relacionados con viajes y uno se transmitió a través de la difusión comunitaria. Se informó que diecisiete personas se recuperaron del virus, lo que eleva el total de casos recuperados del Condado de Cameron a 455. Diez personas en el Condado de Hidalgo también dieron positivo por COVID-19, anunció el Juez del Condado Richard F. Cortez en un comunicado de prensa el viernes, aumentando el total a 482. "Veremos una afluencia de casos positivos a medida que se administren más pruebas a través de sitios de prueba abiertos recientemente. Es importante continuar protegiéndose a sí mismos y a los demás durante esta pandemia ", dijo Cortez. "Use sus cubiertas faciales y practique el distanciamiento físico cuando esté en público". Los nuevos aspectos positivos varían en edad, desde personas menores de 20 años hasta personas en sus 40 años, y provienen de Edinburg, Donna, Mission, Pharr, San Juan y Weslaco. El Condado de Hidalgo no divulga las edades específicas de las personas que dan positivo por COVID-19. Trece personas están en hospitales del área, y tres de ellas en unidades de cuidados intensivos, según el comunicado. Siete personas han sido liberadas del aislamiento el viernes, lo que significa que han estado libres de síntomas durante 10 días, incluidos tres días sin fiebre. Se realizaron un total de 8,128 pruebas COVID-19 en el condado, con 7,047 negativas y 599 pendientes. A partir de ahora, solo 186 casos están activos. En el condado de Starr, un hombre de 39 años es el último en dar positivo por COVID-19 allí, lo que eleva el total de casos confirmados del condado a 24. El Dr. José Vázquez, la autoridad de salud del Condado de Starr, anunció el caso más nuevo el viernes, y agregó que el hombre era un miembro de la familia de una persona que previamente había dado positivo por la enfermedad. El nativo de Escobares fue evaluado a través de una instalación de prueba privada y eleva el número total de casos activos a 10. Además, el número total de casos del condado de Willacy se redujo a 14, según un comunicado de prensa de la Región 11 de Salud Pública del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. Anteriormente, el condado de Willacy reportó 15 casos positivos; Después de una investigación más profunda, los funcionarios recibieron la confirmación del último paciente de que vivían en otra jurisdicción fuera del condado de Willacy. Como resultado, de acuerdo con DSHS, el condado de Willacy eliminó el caso mencionado de su recuento total de casos. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

