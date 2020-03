Previous Next Compradores vacían anaqueles de las tiendas por pánico al coronavirus Anaqueles vacios de productos higiénicos se aprecian en uno de los supermercados HEB del Valle de Texas.

Conforme se iban enterando de nuevos casos de coronavirus en el país y, especialmente en Texas, residentes del Valle han vaciado los anaqueles en los supermercados,. Ante el incremento de casos de personas que han sido diagnosticadas con el COVID-19, compradores han salido de manera desesperada a adquirir productos de limpieza e higiene personal como jabón, cloro, desinfectantes, desinfectante de manos, toallas húmedas y papel de baño, dejando los estantes vacíos. De igual forma los compradores han adquirido gran cantidad de agua embotellada. Ante tales acciones, algunos supermercados implementaron medidas como limitar de manera temporal la compra de productos por consumidor, a fin de proteger la disponibilidad de los mismos. La cadena de supermercados H-E-B anunció que cerrará las tiendas a las 8 p.m. la tarde de este sábado y comenzará a implementar nuevas horas de forma temporal, esto a medida que aumenta la demanda para reponer los estantes en medio de los temores de coronavirus. Este nuevo horario, de 8 a.m. a 8 p.m., comienza formalmente el domingo y durará hasta nuevo aviso, según un comunicado de prensa de H-E-B emitido el sábado. El cronograma también se aplica no solo a todas las tiendas H-E-B, sino también a Central Market y las farmacias de la tienda. "Mientras reabastecemos nuestros estantes durante todo el día, gran parte de nuestro reabastecimiento y reabastecimiento ocurre de la noche a la mañana cuando nuestras tiendas están cerradas", se lee en el comunicado. En algunas tiendas, el desinfectante de manos está limitado a cuatro por transacción, el blanqueador a dos unidades por transacción, las toallas/spray desinfectantes a cuatro por compra, el alcohol para frotar a cuatro unidades por compra, el paquete/galón de agua a dos unidades por compra, los guantes de látex a cuatro cajas por compra y el papel higiénico a 2 unidades por compra. En los últimos días, la gente ha iniciado sesión en las redes sociales para publicar fotos de los estantes de las tiendas vacías de desinfectantes para manos y jabón, cereal, papel higiénico y agua una vez que se sentó, e incluso comida para perros. "Este cambio temporal en el horario de la tienda le dará a nuestros socios tiempo adicional para trabajar diligentemente durante la noche para abastecer mejor nuestros estantes, lo que nos permitirá servir mejor a nuestros clientes", declaró H-E-B en el comunicado. —Con información de reporteros de The Monitor © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

