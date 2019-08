Comisionados votan a favor de memorándum del Puerto

Previous Next Puerto de Brownsville El puerto de Brownsville se muestra en esta foto aérea de noviembre de 2015. FOTO DE CORTESÍA

Los comisionados del Distrito de Navegación de Brownsville votaron el lunes 3-2 para aprobar un Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) no vinculante con el Sistema Universitario Texas A& M (TAMUS por sus siglas en inglés) y el Texas State Technical College para colaborar en un centro de capacitación laboral en el Puerto de Brownsville. Los comisionados Ralph Cowen y Steve Guerra votaron en contra del MOU durante la reunión especial del mediodía. Cowen, en comentarios previos a la votación, expresó que no podía votar a favor del acuerdo siempre que contuviera la estipulación de que BND cubriera el costo total de la construcción de la nueva instalación. “Si pudiéramos deducir que pagaremos por el edificio, estoy totalmente de acuerdo”, acotó. “Creo que la competencia es buena. Eleva el nivel. No tengo ningún problema con que Texas A& M venga aquí. Los quiero aquí. Quiero que vengan TSTC y TSC. Los quiero a todos aquí”. Guerra dijo antes de la votación que “todos queremos que Texas A& M esté aquí”, pero que también tenía problemas con que BND asumiera el costo total del centro de capacitación, que estaría ubicado en el terreno de BND. Somos la comunidad más pobre de los Estados Unidos”, dijo. “Para tener que pagar para construirlo, es muy difícil justificar eso ante los contribuyentes”. Guerra dijo que también quería que Texas Southmost College tuviera una “oportunidad justa en la mesa”. Aunque no menciona específicamente a TSC, el documento establece que “nada en este MOU impide que BND ponga la Instalación a disposición de los usuarios que no sean (TAMUS) o TSTC, como distritos de escuelas públicas, colegios comunitarios y proveedores de desarrollo de la fuerza laboral en y alrededor del Condado de Cameron”. El presidente de TSC, Jesús Roberto Rodríguez, celebró una conferencia de prensa el 24 de julio para protestar contra el MOU, argumentando que el colegio comunitario debería ser el “socio principal para la capacitación de la fuerza laboral”. Más tarde ese día, los comisionados de BND votaron para presentar el tema de la agenda del MOU porque no había tenía suficientes votos para aprobarla, según el presidente de BND, John Reed. Rodríguez y otros representantes de TSC se turnaron en el podio antes de la votación del lunes ante una sala repleta en la sala de juntas del BND, haciendo un argumento para que TSC sea parte del acuerdo basado en sus capacidades. Otros comentaristas públicos argumentaron en contra del MOU, haciéndose eco de los sentimientos de Cowen y Guerra. Sin embargo, varios otros abogaron por ello, incluido el senador estatal Eddie Lucio Jr., quien instó a los comisionados a aprobar por unanimidad el memorando de entendimiento para enviar un mensaje claro a TAMUS. “Esto también abre la puerta a asociaciones con cualquier institución técnica o universidad secundaria”, dijo. “En mi opinión, nunca puede haber demasiadas oportunidades para la educación superior en el Valle del Río Grande”. Al señalar su fuerte apoyo a los colegios comunitarios como funcionario estatal a lo largo de las décadas, Lucio dijo sin embargo que “el Sistema de Texas A& M es el único sistema preparado para tomar medidas de inmediato. ... No hay duda de mi posición en apoyo de las universidades junior. Sin embargo, tenemos la oportunidad de tener la presencia de dos universidades emblemáticas importantes en esta comunidad”. En una carta del 31 de julio a Rodríguez, después de la conferencia de prensa y el voto de BND para presentar el MOU, el canciller de TAMUS, John Sharp, dijo que el sistema “iría a otro lugar” con su centro de capacitación. El 2 de agosto, Terry Ray, ex propietario de Terry Ray Construction, un amigo cercano de Sharp y presidente entrante del Consejo Century del Canciller de TAMUS, dijo que estaba presionando al canciller para que reconsiderara y que existía la posibilidad de que el acuerdo fuera rescatable. Reed esperaba una votación de 5-0 el lunes para subrayar la seriedad del puerto sobre la búsqueda de nuevas conversaciones con TAMUS. Al enfatizar que el MOU no es vinculante, dijo que las discusiones continuas pueden revelar otras opciones para cubrir el costo de la construcción en lugar de que BND pague por todo. “Este MOU no se trata de un edificio”, dijo Reed antes de la votación. “Este MOU no se trata de dejar fuera a TSC. El MOU trata de tener la oportunidad de traer una de las mejores universidades del país para ayudar con la capacitación de la fuerza laboral. Se trata de continuar una discusión con Texas A& M sobre cómo procederá todo esto. Tenemos que tener un asiento en la mesa. Después de que se clausuró la reunión, Reed expresó su esperanza de que el voto de 3-2 a favor del MOU sería suficiente para que Sharp y TAMUS volvieran a la mesa. "Ruego que lo sea. No lo sé. Tengo los dedos cruzados", dijo. "(Sharp) sabe que hay una gran necesidad de ello, y hay muchas maneras de quitarle la piel a un gato". Lamentablemente, la gente se obsesionó con un edificio en lugar de la visión. Y hay muchas maneras en que se podría haber pagado la construcción, pero aún no estábamos allí. Todavía estamos en el proceso de tratar de resolver esto".

