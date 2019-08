Previous Next Comisionados del condado votan en contra de subirse los sueldos tras oposición de residentes Los comisionados del Condado de Cameron votaron este martes en contra de un aumento a sus sueldos, luego de la oposición de residentes que acudieron a la junta.

BROWNSVILLE — Los comisionados del Condado de Cameron votaron el martes en contra de otorgarse a ellos y a otros funcionarios electos un aumento salarial este año, porque no hay suficiente dinero en el presupuesto. Las cámaras de la comisión en el Edificio Dancy estaban llenas de residentes que se oponían a los aumentos que habrían dado a algunos funcionarios casi 50 mil dólares más anualmente. Al comienzo de la junta, el juez del condado Eddie Trevino Jr. dijo que sólo se permitiría a 25 personas dirigirse a la comisión durante el comentario público con todos ellos opuestos a los aumentos. La comisión también decidió votar si otorgaría a Annova LNG una reducción de impuestos para su propuesta de planta de GNL en el puerto de Brownsville. En abril de 2015, el condado acordó entablar negociaciones contractuales con Anova para analizar la solicitud de la compañía de una reducción de impuesto a la propiedad del 100 por ciento como un incentivo para el desarrollo económico. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, August 20, 2019 11:08 am.