Columna de humo y llamas en zacatal se registran tras prueba de SpaceX

PLAYA BOCA CHICA — Las visibles llamas y el intenso humo que salían del área donde SpaceX realizó una prueba la noche del jueves, preocuparon a los residentes alrededor la mañana del viernes.

El CEO de SpaceX, Elon Musk, declaró que la prueba del Starhopper del jueves por la noche fue un éxito, ya que el enorme cohete se lanzó 60 pies sobre la plataforma de lanzamiento.

Pero tras la exitosa prueba, un área en llamas se percibió durante varias horas, hasta que aproximadamente a las 9:30 de la mañana equipo antiincendios de la compañía SpaceX y del cuerpo de bomberos de Brownsville realizaron maniobras para extinguir el incendio.

No se tomaron medidas estrictas de precaución debido a que no se consideró peligroso el incidente. Sin embargo, residentes que viven alrededor acudieron al lugar tratando de asegurarse de que las llamas no llegaran hasta sus viviendas.

Marie Pointer, la residente más cercana al lugar, se quejó del intenso humo que llegó hasta su casa afectando su asma.

SpaceX realizó un primer y breve vuelo de un prototipo de su sistema de lanzamiento de próxima generación el jueves por la noche, mientras la compañía hace planes para pruebas más ambiciosas.

El vehículo prototipo, llamado Starhopper, disparó su único motor Raptor y despegó de su plataforma en las instalaciones de prueba de SpaceX, alrededor de las 11:45 p.m. Las condiciones nocturnas, junto con una gran columna creada por el motor, dificultaron ver el vehículo, pero pareció elevarse varios metros del suelo y permanecer en el aire durante 10 a 15 segundos antes de volver a tocar la misma plataforma.