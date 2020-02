Coalición se manifestará durante desfile de Charro Days

La coalición organizadora local Frontera Progressives anunció que el grupo asistirá al desfile de los Charro Days el sábado en Brownsville, en protesta por la decisión del festival de dar la bienvenida a las agencias federales que han aplicado políticas muy controvertidas de la administración Trump como la separación familiar y el programa “Permanecer en México”.

En una declaración emitida el jueves, la coalición dijo que se manifestará en contra de la participación continua de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Desfile de la Guardia de Color que precede al Desfile Internacional de Charro Days.

Los organizadores especificaron que la coalición no tiene la intención de atacar a las personas que trabajan con las agencias, sino que se opone a la aplicación de políticas del gobierno federal que han impactado negativamente a los residentes del Valle del Río Grande.

Charro Days no respondió a una solicitud de comentarios.

Frontera Progressives envió una carta abierta a Charro Days, Inc. el mes pasado pidiéndole a la agencia que elimine formalmente a las agencias del desfile.

Charro Days respondió, escribiendo: “Charro Days Inc. fue ‘Creado para elevar el espíritu de la comunidad en tiempos difíciles’. El artículo 12 de nuestros estatutos simplemente dice: ‘Charro Days Inc. es una empresa de todas las PERSONAS de Brownsville y el comunidad circundante inmediata de dicha ciudad. Entendemos y reconocemos las opiniones de todos, pero no somos una agencia política o gubernamental”.

“Continuaremos la celebración de nuestra comunidad y propor-cionaremos actividades en una tradición familiar y no amenazante”, escribió el festival.

El jueves, el organizador de Frontera Progressives, Mark Kaswan, dijo que la coalición está “decepcionada de que la Organización Charro Days no esté de acuerdo con nosotros”. Al negar nuestra solicitud, la Organización Charro Days señala que “brindan actividades en una tradición familiar y no amenazante”. Es exactamente por eso que pedimos que la Patrulla Fronteriza y ICE sean excluidos del desfile. Muchas personas en la comunidad de Browns-ville se sienten amenazadas por CBP e ICE”.

La compañera organizadora de Kaswan, Denise Molina-Castro, especificó que los residentes indocumentados de Brownsville y los receptores de DACA sienten que las agencias los atacan directamente, y que esta preocupación también afecta a los familiares y amigos que tienen un estatus legal.

