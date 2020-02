Previous Next Cierran puente de SPI por problema con el cable óptico; ingenieros inspeccionando puente La imagen de la pantalla de una cámara en vivo en el Queen Isabella Memorial Causeway se aprecia en la fotografía.

El puente Queen Isabella Memorial se encuentra cerrado en ambas direcciones debido a un posible corte de energía, según una publicación de Facebook de la ciudad de South Padre Island. La ciudad informó que el corte de energía pudo haber activado las luces de emergencia y las barreras para activarse. Informaron que el Departamento de Seguridad Pública de Texas está trabajando para reabrir el puente.

Posted in Noticias Locales on Wednesday, February 26, 2020 10:39 am.