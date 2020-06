Cientos asisten a la protesta pacífica de Black Lives Matter

Con máscaras faciales, agua embotellada y carteles con frases como "No puedo respirar", "Sin justicia no hay paz" y "reformar el sistema de justicia", cientos de miembros de la comunidad asistieron a la Justicia para George Floyd y Black Lives Matter Protesta el miércoles en Linear Park en Brownsville.

Los manifestantes pacíficos, en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes, se reunieron en el parque y marcharon hasta el Palacio de Justicia del condado de Cameron cantando y buscando justicia para George Floyd, quien fue asesinado mientras estaba bajo custodia de cuatro policías de Minneapolis el 25 de mayo.

“Solo tengo 19 años y estoy cansado de ver cuerpos negros muertos en las calles. Este movimiento ha estado sucediendo por tanto tiempo y todos estamos cansados. No solo afroamericanos, no minorías; todos están cansados ​​... George Floyd no fue el primero y estamos cansados ​​", dijo Tiffany Campbell, una de las organizadoras de la protesta que es latina y afroamericana, al comienzo de la protesta.

“La brutalidad policial tiene que terminar, pero la venganza no es la respuesta. Estamos haciendo esto para recordarle a la gente que estamos aquí para ser aceptados, estamos aquí por amor y estamos aquí por paz, y el hecho de que todos ustedes se hayan presentado hoy en apoyo, me muestra que nos estamos acercando a esto cada día. . "

Mientras los manifestantes se dirigían al centro de la ciudad, los voluntarios y el Departamento de Policía de Brownsville repartieron agua fría a la multitud. En honor a Floyd, y a todas las personas negras que han sido asesinadas injustamente por la policía, todos los asistentes se arrodillaron durante nueve minutos de silencio.

"Decidí venir aquí para dar voz a la comunidad negra, los escuchamos, los amamos y vamos a luchar por ellos sin importar nada", dijo Rejeanne Aguilar, de 16 años, quien asistió al evento con amigos. “Sabemos que el sistema está en mal estado y tenemos que arreglarlo, me gustaría que se arregle el sistema; Estamos creando una revolución aquí y solo queremos que la comunidad negra sepa que se les escucha ".