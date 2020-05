Previous Next CBP honra a oficiales muertos por coronavirus La bandera de EEUU lució a media asta este viernes en honor de los oficiales que han fallecido víctimas de COVID-19. Buy this photo

BROWNSVILLE — Como cada año, en el Día de los Caídos de los Oficiales de la Paz, se honró a los oficiales muertos en el cumplimiento de su deber, solo que en esta ocasión se agregó un nuevo adversario, el virus llamado COVID-19. Las banderas ondearon a media asta en señal de respeto de los “heroes en azul”. “Esa bandera es en honor de un compañero que murió por el coronavirus”, dijo una oficial de Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto de entrada B&M en Brownsville. “Muchos se han infectado”. El viernes, la bandera en los puentes internacionales honraron a los oficiales de CBP que han muerto de COVID-19 durante esta pandemia, el más reciente el oficial Omar Palmer, quien murió después de contraer COVID-19 luego de haber estado expuesto a un empleado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York, que había dado positivo. Su condición empeoró y falleció el 4 de mayo de 2020, según información publicada en la página de CBP. De acuerdo a la misma página, CBP ha registrado 346 empleados federales con resultados positivos a COVID-19 y cuatro han muerto como resultado del virus. Otro oficial fue el técnico Van M. Dong, quien trabajó en el área de inspección de Agricultura en la Terminal Internacional Tom Bradley, Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Otro más fue el oficial Richard G. McCoy, quien trabajó en varios puertos diferentes en todo el país. “Estoy seguro de que venceremos a este enemigo viral y una vez más recuperaremos nuestro estilo de vida estadounidense”, expresó el fiscal Luis V. Saenz en su página de Facebook. “Por ahora, quiero expresar mi gratitud a todos los trabajadores de primera línea, y hoy, recuerdo a los agentes de la ley en todo el país que perdieron la vida este año, muchos de ellos por enfermedades relacionadas con COVID-19”. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, May 15, 2020 2:41 pm.