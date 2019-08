Previous Next Católicos de Matamoros lamentan asesinato de sacerdote El sacerdote José Martín Guzmán Vega, de 55 años, fue asesinado el jueves por la noche en el Ejido Santa Adelaida de Matamoros.

Posted:

La comunidad católica de Matamoros lamentó la muerte de un sacerdote asesinado a puñaladas el jueves por la noche en el Ejido Santa Adelaida en Matamoros. En un comunicado, la Diócesis de Matamoros lamentó el fallecimiento de José Martín Guzmán Vega, de 55 años quien, según testigos, fue encontrado herido a la entrada de la parroquia Cristo Rey de la Paz, donde oficiaba misa. “Con profundo dolor participamos el lamentable fallecimiento del presbítero José Martín Guzmán Vega, del que ya las autoridades competentes han comenzado las investigaciones para esclarecer los hechos y hacer justicia”, dijo la Diócesis. El canciller Juan Martín Tejada Cavazos fue el encargado de dar el mensaje en nombre del Obispo de Matamoros Eugenio Lira Rugarcía. “Expresamos nuestras condolencias a la familia Guzmán Vega y a la Comunidad de la Parroquia Cristo Rey de la Paz, Ejido Santa Adelaida, e invitamos a todos a unirnos en oración para pedir a Dios por el eterno descanso del P. Martín”. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Policía Investigadora, el sacerdote recibió varias puñaladas en el cuerpo. Una persona que ayudaba al sacerdote en el templo dijo que alrededor de las 10 p.m. escuchó gritos de auxilio, por lo que al acudir al lugar lo encontró malherido. De inmediato lo trasladó al Hospital General Alfredo Pumarejo, donde finalmente murió. La redes sociales se vieron inundadas de comentarios condenando la tragedia. Aun se desconocen las causas. —Con información de Agencias Reforma © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, August 23, 2019 11:36 am.