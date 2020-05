Cameron reporta muerte No. 26; el Valle sobrepasa los mil contagios

Previous Next Boca Chica Bulevard Brownsville Los automóviles circulan por el bulevar Boca Chica el lunes mientras los residentes continúan moviéndose libremente por Brownsville. El miércoles, la orden de refugio en el lugar del Condado de Cameron restringirá el movimiento a tipos específicos de mandados y aquellos con trabajos considerados esenciales. Buy this photo

Un hombre de 90 años con COVID-19 murió reportaron funcionarios del condado de Cameron, elevando el número total de muertes a 26, informó el condado en un comunicado de prensa el jueves por la noche. El hombre era residente del asilo de ancianos y centro de rehabilitación de Windsor Atrium en Harlingen, donde 33 empleados y 57 residentes dieron positivo por la enfermedad. Esta es la duodécima muerte que se puede rastrear a este sitio. "Es con gran pesar que informamos la pérdida de otro individuo por este virus mortal", dijo el juez del condado de Cameron, Eddie Trevino Jr., en el comunicado. "No solo seguimos llorando como comunidad, sino que también mantenemos a su familia y amigos en nuestros pensamientos y oraciones". El condado también reportó 13 casos más del coronavirus, cuyas edades oscilan entre 5 y 80 años. Nueve de los nuevos casos son residentes de Brownsville, dos de Harlingen y dos de Los Fresnos. Ahora, un total de 582 casos positivos de COVID-19 provienen de Cameron con 230 actualmente activos. Las autoridades informaron 22 recuperaciones el jueves, estableciendo el total de personas recuperadas en el condado de Cameron en 352. El condado de Hidalgo también reportó ocho nuevos contagios de COVID-19 el jueves, elevando el número total a 417. Los nuevos contagios, cinco mujeres y tres hombres, tienen edades comprendidas entre los 20 y los 70 años, y son de Mission, McAllen, Edinburg, Alton, Pharr y Palmview. Según un comunicado de prensa del condado, tres personas también han sido liberadas del aislamiento, lo que significa que no han mostrado síntomas durante 10 días y han pasado tres días sin fiebre. Un total de 238 personas han sido liberadas del aislamiento, dejando el total de casos activos en 164. Según los informes, tres personas han sido hospitalizadas en unidades locales de cuidados intensivos, y hasta ahora, el condado ha administrado 6.652 pruebas. Ha habido un total de 10 muertes en el condado. Además, el Dr. José Vázquez, la autoridad de salud del condado de Star, confirmó que un niño de 13 años dio positivo por COVID-19 el jueves 16. El niño es originario de la ciudad de Río Grande, y Vázquez agregó que su familia tenía un historial de viajes. Hasta ahora, siete personas de Starr que previamente contagiadas se recuperaron, dejando nueve casos activos. Hay 14 casos reportados de coronavirus en el condado de Willacy. Hasta el jueves, el número total de casos de coronavirus en el Valle del Río Grande, que abarca los condados de Hidalgo, Cameron, Starr y Willacy, es de 1,029; 406 de los cuales están confirmados como activos. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

