Cameron reporta 9 contagios por COVID-19

El Condado Cameron ha recibido la confirmación de nueve (9) casos adicionales de COVID-19, informó el viernes el departamento de Salud Pública del condado en un comunicado de prensa. Entre las personas que dieron positivo se encuentra, dos mujeres de Brownsville, de 53 y 61 años de edad, con contagio comunitario y una mujer de 31 años de edad, ligada a un contagio previo reportado. También en Brownsville, un hombre de 51 años de edad dio positivo al virus en un caso relacionado con viaje. En Harlingen, dos mujeres de 67 y 93 años, y dos hombre de 64 y 76 años de edad, todos ligados a previos casos dieron positivo. Un hombre de 66 años es reportado como contagio comunitario. Esto eleva el número total de casos de COVID-19 a 421 en el Condado Cameron. De los 421 casos, 191 individuos se han recuperado. Salud Pública de Texas continúa trabajando con las dos centros de asilos de ancianos para abordar los brotes de COVID-19, indican en el comunicando, agregando que hasta la fecha, los casos del Condado de Cameron que surgen del Hogar de Ancianos Veranda han incluido 31 empleados y 58 residentes que dieron positivo, incluidos diez (10) que fallecieron. En el Windsor Atrium actualmente tiene 31 empleados y 33 residentes que han dado positivo. Han tenido siete (7) individuos vinculados a Windsor Atrium que fallecieron. Como parte del plan de respuesta de acción COVID-19, Salud Pública del Condado de Cameron está llevando a cabo investigaciones epidemiológicas, rastreando contactos según sea necesario y continúa monitoreando la situación. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

