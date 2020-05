Cameron confirma dos muertes adicionales; 16 nuevos casos de COVID-19

Posted:

El condado de Cameron ha recibido la confirmación de dos muertes adicionales relacionadas con COVID-19 de residentes del Condado de Cameron, informó el lunes en la noche. Los individuos eran una mujer de 84 años que falleció en el Valley Baptist Medical Center-Brownsville y un hombre de 69 años que falleció en el Harlingen Medical Center en Harlingen. Ambos fueron casos previamente reportados. Esto eleva el número de muertes relacionadas con COVID-19 a veintinueve El condado de Cameron también recibió confirmación de dieciséis casos adicionales de COVID-19. Esto eleva el número total de casos de COVID-19 a 635 en el condado de Cameron. También ha habido dos individuos adicionales que se han recuperado, elevando el número total de recuperados a 400. El departamento de Salud el Condado de Cameron continúa trabajando con las tres instalaciones de hogares de ancianos para abordar los brotes de COVID-19. Hasta la fecha, los casos en el área que surgen del Veranda Nursing Home han incluido 32 empleados y 61 residentes que dieron positivo, incluidos diez que fallecieron. El Windsor Atrium actualmente tiene 37 empleados y 60 residentes que dieron positivo, incluidos trece personas que fallecieron. Spanish Meadows en Brownsville también tiene 8 residentes con resultados positivos y 96 residentes con resultados negativos. También han evaluado a todos sus empleados, de los cuales 135 de los 136 han resultado negativos y uno está pendiente. Como parte del plan de respuesta de acción COVID-19, la Salud Pública del Condado de Cameron está llevando a cabo investigaciones epidemiológicas, rastreando contactos según sea necesario y continúa monitoreando la situación. REPORTE DEL CONDADO DE HIDALGO También se confirmó que ocho personas más contrajeron COVID-19 en el condado de Hidalgo, donde se administraron más de 7 mil pruebas, según un comunicado de prensa del condado el lunes. Los nuevos casos en el condado de Hidalgo se dividen entre hombres y mujeres, desde Alton, Mission, Pharr y McAllen, con edades comprendidas entre los 20 y los 60 años. El condado de Hidalgo ahora no identifica el rango de edad en algunos casos, sino que opta por informar las edades en más de un término o más, como el caso con un hombre de un lugar no revelado. El condado informó que una persona fue liberada del aislamiento después de no mostrar síntomas durante 10 días, "incluidos tres días sin fiebre", según el comunicado. De los 254 del condado que han sido liberados del aislamiento, ahora hay 184 casos activos. "Dieciséis personas permanecen hospitalizadas con complicaciones del virus; tres de esos casos están siendo tratados en unidades de cuidados intensivos ", se lee en el comunicado. También el lunes, el Condado de Starr confirmó cinco nuevos casos de coronavirus, de los cuales cuatro son niños, con edades comprendidas entre 20 meses y 18 años. Los nuevos casos elevan el total del condado a 22 casos confirmados de la enfermedad. De ellos, 10 han sido liberados y liberados del aislamiento y se espera que otros cuatro sean retirados del aislamiento el miércoles, según el Dr. José Vázquez, la Autoridad de Salud del Condado de Starr. Además, actualmente hay dos casos activos de COVID-19 en el condado de Willacy, que ha visto un total de 14 casos activos, según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. A medida que surgen nuevos casos todos los días, el gobernador Greg Abbott anunció el lunes planes en curso para reabrir constantemente el estado. Algunas de las instalaciones a las que ya se les ha permitido abrir incluyen gimnasios, peluquerías, centros de cuidado infantil y empresas de masajes. A partir del viernes, los boliches, las salas de bingo, los zoológicos, los acuarios y las pistas de patinaje podrán reabrir. Los bares también pueden operar hasta el 25% de su capacidad, y los restaurantes al 50% de su capacidad.

