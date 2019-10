Boo at the Zoo espera a familias de Brownsville

El zoológico Gladys Porter comenzará su trigésimo ‘Boo at the zoo’, anual, hoy de 6 a 9 p.m., donde la comunidad puede disfrutar de una noche de juegos de carnaval, truco o trato y ver sirenas.

Las festividades continuarán el jueves a la misma hora y se anima a los invitados de todas las edades a que se presenten con sus disfraces de Halloween favoritos. Habrá más de 50 juegos diferentes y puestos de trato (o truco), incluyendo un lanzamiento de anillo al sombrero de bruja.

“Esta es nuestra trigésima edición anual de ‘Boo at the zoo’, estamos muy entusiasmados de que vayamos a tener un año más para ofrecerle al público una alternativa para hacer trucos o tratos en las calles,” dijo Cynthia Garza Galvan, directora de marketing en el zoológico

Gladys Porter. “Todos los años (hacemos) esto como una especie de servicio comunitario para retribuirle a la ciudad que tanto amamos.”

Los boletos se pueden comprar el día del evento por $ 3.50 en la taquilla de entrada o en línea en gpz. org. ‘Boo at the zoo’ es un evento gratuito para los miembros del zoológico con tarjeta de membresía e identificación con foto. Los patrocinadores del evento incluyen la Junta de Servicios Públicos de Brownsville, McDonalds, la Ciudad de Brownsville y Metro by T-Mobile.

Garza Galván declaró que el evento es para todas las edades y anima a la comunidad a ir al zoológico y disfrutar de una noche divertida. Además, agregó que habrá muchos juegos con temas de Halloween.

“Simplemente nos gusta que vengan y disfruten de ‘Boo at the Zoo’ y tenemos muchos puestos de golosinas, muchos juegos, las sirenas estarán nadando en el acuario y será muy divertido,” afirmó. “A los niños les encanta entrar y ver las sirenas”.

El Zoológico Gladys Porter, es un parque zoológico y botánico orientado a los visitantes, dedicado a la preservación de la naturaleza a través de la educación, la conservación, la recreación saludable al aire libre y la investigación. El zoológico abrió sus puertas al público el 3 de septiembre de 1971.

“ ‘Boo at the Zoo’ es para todas las edades y es compatible con el zoológico y solo quiero que todos salgan,” dijo Garza Galván. “Somos el único zoológico al sur de San Antonio y realmente somos capaces

de brindar una oportunidad a algunos niños; quienes probablemente no abandonarán el Río Grande para ver algunos de los rinocerontes más grandes, chimpancés y orangutanes. El zoológico es realmente una joya que Gladys Porter dejó a la ciudad de Brownsville.”