BISD valora 2019; año de cambios

Los votantes del distrito cambiaron la composición de la Junta Directiva del BISD en las elecciones de noviembre de 2018, estableciendo el tono para 2019. Tres nuevos miembros se unieron a la junta: Drue Brown, ex oficial de información pública del BISD recientemente retirado, derrotó a varios opositores para hacerse cargo del Puesto 1 ocupado por el ex presidente de la junta, César López, que no buscó la reelección. Erasmo Castro asumió el puesto de la Posición 2, anteriormente ocupado por el vicepresidente de la junta, Carlos Elizondo, y Prisci Roca Tipton derrotó al ex director deportivo del BISD, Joe A. Rodríguez, para el Puesto 4.