BISD recibe subvención para servicios de comidas

Previous Next BISD reanuda programa de comidas en nueve lugares La directora de Servicios de Alimentos y Nutrición de BISD, Laura Villarreal, Angel López y Mauricio Salazar trabajan juntos para obtener todo lo que cada familia necesita el lunes para la distribución gratuita de desayuno y almuerzo de BISD para los estudiantes que lo necesitan en la escuela secundaria Porter Early College.

El Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición del Distrito Escolar Independiente de Brownsville recibió $ 14,000 en subsidios destinado a siete escuelas para suministros y recursos para ayudar a facilitar la entrega y distribución de comidas escolares durante COVID-19. Dairy Max y los Dallas Cowboys, en asociación con GENYOUth, establecieron un Fondo de Emergencia COVID-19 para apoyar a las escuelas de Texas y los socios de nutrición escolar. GENYOUth es una organización nacional sin fines de lucro que permite a los estudiantes crear un futuro más saludable para ellos y sus compañeros mediante la convocatoria de una red de socios públicos y privados para recaudar fondos para iniciativas de bienestar juvenil que crean comunidades escolares más saludables. La cantidad de $ 2,000 se destinará a las siguientes siete escuelas: Hanna Early College High School Lopez Early College High School Escuela Intermedia Manzano Pace Early College High School Porter Early College High School Rivera Early College High School Escuela Secundaria Vela. "Estamos absolutamente encantados de ser socios de GENYOUth y recibir su apoyo para continuar nuestros esfuerzos de entrega y distribución de comidas", dijo Laura Villarreal, directora de servicios de alimentos y nutrición de BISD. "Cada escuela es elegible para recibir hasta $ 3,000 y los fondos de la subvención se pueden usar para comprar los recursos necesarios para proporcionar programas continuos de comidas escolares, como refrigeradores de lados blandos, bolsas y contenedores para porciones individuales y equipo de protección para el saneamiento de los servicios de alimentos y seguridad".

