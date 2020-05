BISD realizará ceremonias de graduación en persona

Posted:

El Distrito Escolar Independiente de Brownsville llevará a cabo ceremonias de graduación en persona al aire libre, con distanciamiento social, para cada una de sus escuelas secundarias el 1 de junio o después en el Sams Memorial Stadium, anunció el superintendente René Gutiérrez el martes después de que el comisionado de Educación Mike Morath lo autorizara. El BISD, como muchos distritos escolares en todo el estado, se había estado preparando para celebrar ceremonias virtuales de graduación en línea. Pero el martes Morath anunció en una conferencia de prensa en Austin que las ceremonias de graduación al aire libre en persona se aprueban siempre que cumplan con las regulaciones de distanciamiento social que son parte de las órdenes ejecutivas estatales establecidas por el gobernador Greg Abbott en respuesta a la pandemia de coronavirus. Las ceremonias de graduación se están programando en el Sams Stadium, primero para Brownsville Early College High School, seguido de López, Porter, Rivera, Hanna, Veterans Memoria y Pace. Según el calendario original del distrito vigente antes de que comenzara la pandemia, las ceremonias debían comenzar el 28 de mayo. Eso cambió según la línea de tiempo que Morath autorizó el martes. Morath anunció una nueva guía que dijo que honra los logros de los graduados mientras mantiene a todos a salvo a través del distanciamiento social y el uso de máscaras faciales. Dijo que las ceremonias podrían llevarse a cabo en la línea de las celebradas hace unas semanas en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado "con un distanciamiento apropiado entre las personas y entre los grupos familiares, manteniendo los mejores procedimientos para mantener a todos a salvo". Gutiérrez dio la bienvenida a la noticia. "Estamos muy emocionados de escuchar el anuncio de hoy (martes) del Comisionado Morath y la aprobación de las ceremonias de graduación externas y en persona", dijo Gutiérrez. “El distrito avanzará y se adherirá a las pautas de distanciamiento social apropiado entre los graduados y los grupos familiares. Necesitamos honrar los logros de nuestros estudiantes y esta es la mejor manera de celebrar su arduo trabajo". Morath se hizo eco del sentimiento. "La educación como un esfuerzo para los estudiantes de secundaria es algo en lo que han pasado 13 años de sus vidas, con educadores que vierten amor y habilidad en sus vidas a lo largo de sus carreras educativas", dijo. "Es importante honrar ese logro a medida que comienzan a hacer una transición a la siguiente fase de la vida". glong@brownsvilleherald.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Wednesday, May 6, 2020 11:34 am.