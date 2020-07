Previous Next Autoridades hacen plan para el peor de los casos sobre COVID-19 Autoridades hacen plan para el peor de los casos sobre COVID-19. Buy this photo

BROWNSVILLE - Funcionarios de Manejo de Emergencias del condado están planeando el peor de los casos, mientras los hospitales se llenan de pacientes que sufren complicaciones de COVID-19. Hace aproximadamente dos semanas, el Condado de Cameron compró un remolque refrigerado de 53 pies en caso de que su depósito de cadáveres no pueda contener los cuerpos de los pacientes que mueren como resultado de complicaciones por COVID-19. “Es para pacientes con COVID positivos caducados", dijo el miércoles Juan Martínez, jefe de la Sección de Operaciones del Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Cameron. Mientras tanto, los funcionarios del Manejo de Emergencias continúan manteniendo una morgue portátil en espera en caso de que la morgue del condado llene su capacidad, dijo. “Nuestro trabajo es mirar hacia adelante y planificar cualquier tipo de resultado”, dijo Martínez, y agregó que no tenía información sobre el precio de compra del trailer disponible. “Siempre hemos tenido una morgue portátil”, dijo. “Hemos comprado más capacidad en caso de que sea necesario, un camión. Solo está ahí en caso de que lo necesitemos. Queremos adelantarnos a cualquier cosa. Nuestra esperanza es que nunca tengamos que usarlo”. Las autoridades usan la morgue portátil, con una capacidad de aproximadamente 24 cuerpos, para almacenar cuerpos cuando la morgue del condado alcanza su capacidad, dijo Martínez. “La morgue almacena muy pocos cuerpos y puede llenarse muy rápidamente”, dijo, refiriéndose a la morgue del condado, que puede almacenar hasta cinco cuerpos. Martínez dijo que no tenía información sobre la capacidad del trailer disponible. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

