Autoridad de salud del Condado de Hidalgo da positivo a COVID-19

El Dr. Iván Meléndez, Autoridad de Salud del Condado de Hidalgo, es uno de los últimos en dar positivo a COVID-19.

Meléndez dijo que se dio cuenta de su diagnóstico positivo el lunes por la mañana.

“Estaba enojado más que cualquier otra cosa”, dijo Meléndez. “Tengo mucho que hacer.”

Meléndez dijo que se encuentra en auto cuarentena, usando telemedicina para ver pacientes a través de llamadas de Zoom.

“Es frustrante tener que sentarme aquí en mi casa en Zoom”, dijo. “Pero al mismo tiempo, también es satisfactorio que no esté luchando por mi vida en este momento”.

“Así que estoy agradecido, es un poco frustrante”, agregó.

Se aventuró a decir que posiblemente de 27 a 35 enfermeras y médicos se han infectado con COVID-19.

“Sé de otros cuatro médicos aparte de mí que están en auto cuarentena”, dijo Meléndez, y agregó que había dos médicos que estaban extremadamente enfermos.

También dijo que conocía personalmente a dos enfermeras que habían muerto.

“Pero eso no significa que no haya más”, dijo.

La noticia de su infección llega en un momento en que la tasa de personas que se hacen la prueba y reciben un diagnóstico positivo es del 9%, un máximo histórico.

“Si realizas la prueba a mil personas, eso es 90 personas”, dijo. “Así que observa el porcentaje, ese es el número importante, y estamos viendo cómo aumenta drásticamente”.

“Condado de Cameron - algunos días al 30%; los militares, a veces el 50% de las personas que evalúan se volverán positivas “, dijo Meléndez. “Entonces los números son dramáticos”.

Meléndez expresó la urgencia de la situación actual durante una conferencia de prensa celebrada en Edinburg el lunes por la mañana con el juez del Condado de Hidalgo Richard F. Cortez y varios administradores del hospital.

Entre los asistentes se encontraba Robert Martínez, director médico ejecutivo del Doctors Hospital at Renaissance Health. No había sido contactado por Meléndez o el condado el lunes por la noche, pero reconoció que puede haber perdido el mensaje. Dijo que no planea aislarse.

“No he estado en contacto cercano con Ivan”, dijo.

Aunque Martínez y Meléndez estuvieron en la reunión, Martínez dijo que estaban físicamente distanciados y que no planea aislarse

“Él tenía puesta una máscara y yo tenía puesta una máscara, así es, afortunadamente se siguieron las precauciones, apropiadamente sin apretar las manos”, dijo. “Todos fueron buenos en la reunión del condado, estaban atentos. Nos separaron, había gel alrededor”.

Marcy Martínez, portavoz de South Texas Health Systems, dice que el CEO de STHS, Lance Ames, también estará monitoreando sus síntomas.

“Lance dice que no tuvo contacto directo con Meléndez y ambos siguieron el distanciamiento social y usaron máscaras para protegerse. Dijo que se monitoreará a sí mismo para detectar cualquier síntoma diariamente para estar seguro y seguirá todas las pautas apropiadas de exposición potencial “, escribió en un texto.

bereniceg@themonitor.com

mwilson@themonitor.com

La reportera de Monitor Colleen DeGuzman contribuyó a este reportaje