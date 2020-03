Aplastando la curva

Como alcalde, a menudo me preguntan por qué estamos tomando ciertas medidas de salud pública, particularmente algunas de las medidas asociadas con el distanciamiento social. No creo que nadie haya hecho un gran trabajo al explicar “el por qué” a personas aparentemente sanas. Y es difícil explicarle a un niño emocionado de tercer grado por qué no verán a sus amigos en la escuela, por qué los adultos deberían distanciarse en los restaurantes o por qué los ancianos deberían aislarse en sus hogares.