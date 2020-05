Apertura inmediata de guarderías; escuela de verano en junio

Previous Next Campamento de verano ARCHIVO. En esta imagen captada en junio del 2015, Michelle Ortero, líder de recreación, traza varias figuras en papel de construcción de colores brillantes el jueves por la mañana, durante los programas de verano que el Departamentos de Parques y Recreación en Brownsville.

HARLINGEN — El gobernador de Texas Gregg Abbot anunció la apertura inmediata de guarderías el lunes. Entre los negocios que podrán reabrir el viernes 22 de mayo, por primera vez desde el cierre por la pandemia, serán los bares, boliches, rodeos y zoológicos. A partir del 31 de mayo los campamentos juveniles y campamentos de verano podrán abrir en su totalidad junto con deportes profesionales sin espectadores. A nivel empresarial, a partir del lunes, los negocios ubicados en edificios de oficinas, podrán abrir con diez empleados o el 25% de su fuerza laboral, aplicando el distanciamiento social. Para poder lograr la reincorporación laboral de la población Abbott señaló que "una parte importante de la reapertura es el acceso al cuidado de menores, iniciando inmediatamente los lugares de cuidado para menores". Abbott presentó datos métricos sobre contagios y hospitalizaciones durante la pandemia COVID-19 indicando que el contagio por el virus está controlado. El anuncio de apertura incluye a los clubes Boy&Girls y programas YMCA. Los programas juveniles y campamentos deportivos también podrán iniciar actividades. En cuanto a la escuela de verano, Abbott indicó que iniciará en junio. Los restaurantes incrementarán su capacidad al 50 por ciento, mientras los bares abrirán al 25 % al igual que se podrán desarrollar conciertos en estacionamientos bajo la misma limitación. El avance en la reapertura económica del estado ha estado a cargo de las autoridades de salud estatales junto al comité privado de consejeros quienes en conjunto asesoran al gobierno de Abbott en las medidas a seguir. El gobernador anunció la primera fase de reapertura del estado el 27 de abril, en donde permitió la reapertura de negocios al 25%. A partir del lunes 25 de mayo, nuevos negocios podrán reabrir o expandir su capacidad al 50%. "Ahora más que nunca debemos de trabajar en esto juntos, como un solo Texas" expresó Abbott, refiriéndose al entrar a la fase 2 de reapertura, "Se un buen vecino". "Los texanos siempre se han enfrentado a la adversidad, y los texanos siempre han salido avantes, utilizando prácticas seguras se ha minimizado el contagio" acotó. Las empresas que operan como establecimientos de masajes o proveedores de servicios de belleza y cuidado personal no autorizados previamente para operar durante la emergencia declarada pueden operar siempre que puedan garantizar la distancia social de 6 pies entre estaciones de trabajo. Tales negocios incluyen pero no se limitan a establecimientos de masajes, otros servicios de masajes por terapeutas de masaje, electrólisis, depilación con cera, estudios de tatuajes y estudios de piercing. Para consultar la lista completa de apertura visite https://gov.texas.gov/organization/opentexas

