Anuncian cierrre temporal de rampa Jaime Zapata el 6 de febrero Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU caminan hacia un bote para salir del muelle el viernes mientras una mujer se prepara para pescar en el muelle de pesca de la rampa para botes Jaime J. Zapata Memorial y la plataforma de lanzamiento de kayak.

HARLINGEN — Una popular rampa para botes y área de pesca en la carretera estatal 48 entre Brownsville y Port Isabel cerrará temporalmente por mantenimiento, según el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Cameron. La rampa de bote en honor de Jaime J. Zapata, que se extiende entre el canal de navegación de Brownsville y el lago San Martín, se cerrará el 6 de febrero y se volverá a abrir al día siguiente, informó el Departamento de Parques. El cierre se utilizará para diversas mejoras en el área de estacionamiento, el área de lanzamiento de kayak y la fijación de las tablas de madera cerca del sitio de lanzamiento del barco. Se colocarán letreros y barricadas en el lugar de pesca para notificar al público sobre el cierre. El Departamento de Parques del condado ha mejorado el área de lanzamiento y pesca de botes de Zapata en los últimos años mediante la instalación de un nuevo muelle accesible para discapacitados, pavimentando el estacionamiento y las aceras y agregando iluminación solar. También se agregaron un muelle de pesca iluminado y el área de lanzamiento de kayak. El director de Parques del Condado, Joe E. Vega, dice que los navegantes que planean lanzarse en el área el 6 de febrero deben usar rampas para botes alternativos en la rampa de botes públicos de Pompano Street o la rampa de botes públicos de Palm Street, ambas en South Padre Island. kayak.rkelley@valleystar.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, January 31, 2020 10:40 am.