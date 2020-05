Previous Next Alcanza Tamaulipas mil 190 casos de COVID-19 La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó que en el estado se llegaron a los mil 190 casos de COVID-19.

Posted:

Tamaulipas confirmó la tarde del miércoles 23 nuevos casos a COVID-19 durante las últimas horas y dos nuevas defunciones. De acuerdo al último reporte, Tamaulipas llegó a los mil 190 casos y 76 fallecimientos, por lo que la secretaria de Salud en el estdo, Gloria Molina Gamboa, nuevamente advirtió que sólo quedándose en casa y extremando precauciones podrán disminuir los contagios y fallecimientos. Entre los casos positivos se encuentra Matamoros con seis casos: una niña de 9 años, un menor de 11 y otro joven de 16 años, dos mujeres de 34 años y 20 años, y un hombre de 26 años. En Ciudad Victoria cuatro casos: tres hombres de 50, 40 y 55 años años, y una mujer de 34 años. De Tampico cinco casos: una mujer de 32 años y cuatro hombres de 37, 48, 39 y 53 años de edad. En Madero tres hombres de 34, 53 y 27 años. En Nuevo Laredo tres hombres de 53, 32 y 46 años; en Reynosa una mujer de 36 años y de Mante un hombre de 84 años. Mientras que las dos defunciones son las de una mujer de 75 años de edad residente de Ciudad Victoria con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial, así como otra mujer de 45 años de edad, con domicilio en la ciudad de Matamoros también con antecedentes de diabetes mellitus, enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. Con ellos, suman mil 190 casos confirmados y 76 defunciones en el estado. Gamboa Molina precisó que las complicaciones por COVID-19 se agravan en pacientes con enfermedades crónicas no controladas y derivan en fallecimientos, por lo que urgió a la población a seguir los tratamientos recomendados por el médico. Ante ello insistió en seguir en confinamiento social y si es necesario salir de casa, se debe mantener la sana distancia con otras personas, lavarse las manos correcta y frecuentemente, proteger a los adultos mayores de 60 años y no saludar de mano, beso o abrazo. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Thursday, May 21, 2020 1:03 pm.