Advierten sobre importación de flores a EEUU por el Día de las Madres Un especialista de agricultura revisa un cargamento comercial de flores en el Puerto de Entrada de Laredo.

Este año las mamás tendrán una restricción más, no solo las que ha provocado el coronvirus. Los especialistas en agricultura de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de EEUU están advirtiendo, como cada año, sobre las importaciones personales y comerciales de flores que se incrementan por el Día de las Madres que se celebra el próximo fin de semana. De acuerdo a un comunicado de CBP, oficiales continúan realizando exámenes y manteniendo una estricta vigilancia para garantizar que las importaciones de flores estén libres de insectos, plagas y enfermedades, las cuales podrían dañar las industrias agrícolas y florales de los Estados Unidos. "Aunque el tráfico vehicular se reduce temporalmente debido a las restricciones de viaje actuales, los oficiales de CBP y los especialistas en agricultura, sin embargo, generalmente encuentran arreglos florales de México durante el período del Día de las Madres y mantienen su compromiso de mantener las regulaciones agrícolas federales", dijo Randy J. Howe, director de Operaciones Aduaneras de la Oficina Regional de Laredo. Asimismo, señaló que "para evitar demoras o multas innecesarias, alentamos a los viajeros a consultar la guía 'Conozca antes de ir' y declarar todos los artículos agrícolas comprados en México". De acuerdo a CBP, "si se descubre un número relativamente pequeño de plagas dañinas entre los millones de tallos inspeccionados por CBP, una sola plaga peligrosa podría causar millones de dólares en daños a los cultivos de nuestra nación". CBP hace un llamado para que quienes planeen importar flores y plantas de México le informen a su florista que los arreglos están destinados para ser llevados a Estados Unidos. CBP prohíbe algunas flores y materiales vegetales que se encuentran comúnmente en los arreglos florales, incluidos los crisantemos y la choysia (un relleno floral de color verde cítrico) debido al riesgo de plagas. Las gladiolas se pueden ingresar en el área de los pasajeros sin restricción, a menos que haya signos de enfermedad. CBP recomienda que las personas que deseen importar flores, materiales vegetales y otros artículos agrícolas consulten los requisitos del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de EEUU antes de viajar. Los viajeros transfronterizos también deben declarar todos los artículos que hayan adquirido en el extranjero a los oficiales de CBP al ingresar para evitar posibles sanciones civiles o penales. CBP también recuerda al público viajero que, aunque los estados individuales han comenzado a reabrir, las restricciones temporales a los viajes transfronterizos no esenciales permanecen vigentes al menos hasta el 20 de mayo. Tradicionalmente, el Día de las Madres, el Día de San Valentín y el fin de semana de vacaciones de Pascua son momentos en que los especialistas en agricultura de CBP están muy ocupados inspeccionando los arreglos florales.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, May 5, 2020 4:58 pm.