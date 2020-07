Advierten de no cruzar la frontera México-EEUU durante feriado del 4 de Julio

Previous Next Advierten de no cruzar la frontera México-EEUU durante feriado del 4 de Julio Autoridades consulares de México y Estados Unidos advirtieron de no cruzar la frontera durante el feriado del Cuatro de Julio.

Posted:

Autoridades consulares de México y Estados Unidos advirtieron el jueves sobre evitar cruzar la frontera durante el fin de semana del Cuatro de Julio para evitar se incrementen casos de COVID-19. El Consulado de México en Brownsville publicó un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en el que señala que “con el objetivo de evitar la propagación de la pandemia por COVID-19, hace un llamado a todas las personas mexicanas y extranjeras a evitar viajes internacionales desde y hacia México, salvo en casos justificados como escenciales e impostergables”. El comunicado señala que se instalarán filtros sanitarios en diversos puertos fronterizos y carreteras entre el jueves 2 de Julio y el domingo 5 de Julio, con el fin de proteger la salud de la población Mexicana, particularmente en los estados fronterizos. En estos filtros se verificará el character esencial del viaje y el estado de salud de los transeúntes. Por su parte, el embajador de EEUU en México, Christopher Landau, publicó un mensaje en redes sociales a sus conciudadanos, señalando que “estamos todavía en una pandemia mundial; el hecho de que muchos de nosotros estamos volviendo al trabajo no significa que la contingencia sanitaria se ha acabado, al contrario, las cifras de contagio siguen muy altas, especialmente en la zona fronteriza. Landau recalcó que por lo menos hasta el 21 de julio solamente se permiten los viajes esenciales por la frontera terrestre. “Eso significa que no importa en qué lado de la frontera vivas, no debes cruzar para ir de comprar, comer o visitar familia”, dijo. “En estas últimas semanas cientos de miles de personas por día han cruzado la frontera terrestre y el 90 por ciento son ciudadanos estadounidenses o residentes. Si no se controla ese tráfico se van a incrementar y no relajar las restricciones de viajes. Por favor, comportemonos todos de una manera responsible durante esta crisis”, agregó el embajador estadounidense. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, July 3, 2020 11:10 am.