Advierten de cierre de calles por funeral de agente Sánchez

EDINBURG — Este viernes, se realizará un funeral público para Sánchez en el Bert Ogden Arena de 1 a 2:30 p.m., seguido de una ceremonia privada en honor a Sánchez para ser enterrado en el Cementerio de Veteranos del Valle del Río Grande en Mission. Los residentes del área deben esperar demoras en el tráfico y cierres de carreteras derivados de la procesión fúnebre de Sánchez. La investigadora Sarah Rodríguez, oficial de información pública del Departamento de Policía de Edinburg, informó que la primera parte de la procesión comenzará en Legacy Chapels y continuará hacia el norte en Jackson hasta Trenton Road. Desde Trenton, la procesión continuará hasta la Interestatal 69C, y luego girará hacia el sur a lo largo de la carretera de acceso a Owassa. Allí, la procesión se dirigirá hacia el este a Raul Longoria Road, y luego de regreso al norte, hacia Alberta Road, terminando en Bert Ogden Arena. Se espera que la primera etapa de la procesión dure de 11:15 a.m. a 12:15 p.m. La carretera interestatal 69C en dirección sur desde la salida de Trenton Road estará cerrada durante la segunda parte de la procesión a las 2 p.m. La procesión viajará hacia el sur a través de Pharr y luego hacia el oeste por la autopista 83. La procesión pasará por McAllen y terminará en el Cementerio de Veteranos del Valle del Río Grande en Mission. Se espera que la segunda parte de la procesión termine a las 4 p.m. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

