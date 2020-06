Advierten autoridades punto crítico de casos de COVID-19; ciudades fronterizas con el mayor número

Previous Next Advierten autoridades punto de crítico de casos de COVID-19; ciudades fronterizas con el mayor número La secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, advirtió del incremento en el número de casos a COVID-19 en el estado.

Tamaulipas vive su momento más crítico desde que inició la pandemia del COVID-19, con 3 mil 706 casos confirmados, de los cuales mil 360 se han recuperado y 237 han fallecido. De acuerdo al gobierno estatal, las ciudades fronterizas con el sur de Texas llevan el mayor número de casos confirmados. La Secretaría de Salud del estado, en los últimos días se ha registrado un gran incremento en varias ciudades, lo que ha provocado que las autoridades aumenten las alertas hacia la poblacion para extremar precauciones. El martes se confirmaron 113 nuevos casos y 12 defunciones. "Tamaulipas se encuentra en el periodo más crítico desde el inicio de la pandemia y el semáforo de COVID-19 continuará en rojo hasta el 30 de junio próximo", advirtió la secretaria de Salud estatal, Gloria Molina Gamboa, agregando que los nuevos casos de coronavirus seguirán aumentando de no atender las medidas de higiene, confinamiento social, sana distancia, control de enfermedades crónicas y protección de los adultos mayores. Las víctimas mortales con afecciones subyacentes graves como hipertensión y diabetes son de Victoria un hombre de 56 años de edad; de Reynosa una mujer de 74 años y tres hombres de 57, 59 y 44 años; de Tampico dos hombres de 75 y 60 años; de Altamira un hombre de 71 años; de Madero un hombre de 47 años; de Matamoros dos mujeres de 70 y 46 años; y de Mante un hombre de 38 años. Precisó que Tamaulipas ha registrado un incremento en el número de contagios derivado de la apertura de la primera fase, por lo que el semáforo continuará en rojo hasta el 30 de junio. Molina Gamboa dijo que una vez iniciada la fase uno de apertura económica, la población desatendió las medidas preventivas, lo que se ha reflejado en un incremento de contagios durante los últimos cinco días. En un llamado de alerta, Molina Gamboa exhortó a seguir atendiendo las medidas preventivas, el uso del cubrebocas, la sana distancia en donde estemos y el lavado de manos permanente. "Estamos en el peor momento, en la transmisión más alta de la enfermedad, principalmente en municipios como Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Mante, Ciudad Victoria, Tampico y Nuevo Laredo". Para hacer frente a la pandemia, destacó que Tamaulipas cuenta con una capacidad instalada consistente en 751 camas de hospital y 256 ventiladores. A la fecha, se tiene una ocupación del 30 por ciento de camas y 38 pacientes intubados. Refirió que de las 25 mil pruebas adquiridas por el gobierno estatal, se han aplicado más de 15 mil y que el Laboratorio Estatal de Salud Pública ha triplicado su capacidad analítica para procesar en promedio 600 muestras diarias. Durante una conferencia de prensa virtual, la titular de la SST reveló que 57 trabajadores del sistema estatal de salud de primera línea, han sido contagiados y 4 más que no tuvieron contacto con pacientes, perdieron la vida luego de contraer la enfermedad fuera de la atención hospitalaria.

