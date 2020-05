Previous Next Advierte Tamaulipas que casos de COVID-19 alcancen la parte más alta los próximos días; suman 795 en total El gobierno de Tamaulipas alcanzó los 795 casos positivos a COVID-19 el sábado.

Tamaulipas registró entre el viernes y el sábado dos de los días con más casos positivos a COVID-19, alcanzando los 795 casos positivos confirmados, la cifra más alta desde que inició la pandemia, registrando 68 nuevos pacientes y tres defunciones. La secretaria de Salud, de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, señaló que durante los próximos días se espera que Tamaulipas alcance la parte más alta de la curva de contagios. Asimismo, la funcionaria advirtió a la población que festejar y salir a la calle a buscar obsequios para el 10 de mayo, podría duplicar el número de contagios y fallecimientos, principalmente entre los adultos mayores de 60 años que representan el grupo más vulnerable a la enfermedad. “Quédate en casa, ya habrá tiempo para festejar sin arriesgar la salud de nuestros seres queridos”, dijo Molina Gamboa. La cifra oficial asciende a 795 positivos, 253 recuperados y 42 fallecimientos. Los nuevos casos confirmados corresponden en Matamoros a 17 casos: seis mujeres 39, 58, 50, 30, 64 y 31 años, y once hombres de 34, 61, 72. 31, 23, 32, 39, 35, 57, 29 y 61 años de edad. En Tampico 13 hombres de 56, 50 , 43, 34, 28, 50, 25, 55, 39, 63, y tres de 49 años de edad. En Madero 12 casos: cuatro mujeres de 43, 30, 38 y 36 años, y ocho hombres de 38, 55, 49, 59, 70, 40, 43 y 58 años de edad. En Altamira ocho casos: siete hombres de 26, 40, 49, 33, 37, 32 y 31 años, y una mujer de 36 años de edad. En Ciudad Victoria cinco hombres de 53, 30, 20, 40 y 32 años. En Mante dos casos: una mujer de 41 años y un hombre de 57 años. El sábado se registró la defunción de un hombre de 69 años de este municipio. En Reynosa cinco casos: tres hombres de 42, 57 y 48 años y dos mujeres de 72 y 33 años. En Nuevo Laredo cinco casos: tres hombres de 39, 53 y 51 años y dos mujeres de 47 y 53 años. Añadió que la segunda defunción es la de un hombre de 64 años de edad, confirmado a COVID-19, residente de Tampico con antecedentes de hipertensión arterial con 10 años de evolución, y la tercera corresponde a un hombre de 62 años, originario de Aldama con antecedente de hipertensión arterial. Las defunciones del sábado fueron de una mujer de 70 años de Güémez, una mujer de 73 años de Río Bravo y de Matamoros un hombre de 55 años. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Saturday, May 9, 2020 4:24 pm.