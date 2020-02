Previous Next Aduana de EEUU alerta sobre ingresar flores por el Día de San Valentín Un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) revisa flores aseguradas en un cruce internacional.

Posted:

BROWNSVILLE — Como cada año, a medida que se acerca el Día del Amor y Amistad, CBP alerta a los viajeros sobre las prohibiciones para ingresar tallos de flores cortadas a Estados Unidos. “Especialistas en agricultura altamente calificados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) en más de 328 puertos de entrada continúan examinando diligentemente cientos de millones de tallos de flores cortadas, que llegan para garantizar que se detecten y se detengan las enfermedades y las plagas de las plantas de ser introducidos en los Estados Unidos donde podrían causar daño”, dijo la oficina en un comunicado. Asimismo, señaló que en los puertos de entrada internacionales, fronteras terrestres e instalaciones de correo, los especialistas en agricultura son la primera línea en la lucha contra la introducción de insectos y enfermedades dañinas en los Estados Unidos. “Los especialistas en agricultura en los puertos de entrada de la Oficina de Operaciones Aduaneras de Laredo continúan desempeñando un papel fundamental en la prevención de plagas y enfermedades invasoras que ingresan al país, a medida que se encuentran con millones de tallos de flores cortadas antes del Día de San Valentín”, dijo el director de Operaciones Aduaneras Randy J. Howe, de la Oficina Regional de Laredo. “Estas inspecciones ayudan a proteger la agricultura estadounidense y preservar la seguridad económica de la industria floral de la nación también”. En los puertos de entrada del área del sur de Texas, las flores y los materiales vegetales prohibidos con mayor frecuencia son los crisantemos y la choysia (un relleno ornamental). No se permite que estos artículos ingresen a EEUU desde México porque se sabe que albergan plagas y enfermedades dañinas. “Las personas que compren arreglos florales en México, deben informar a su florista de su transporte a los EE UU en consecuencia para que no se usen especies de plantas prohibidas en el arreglo”, informó CBP. “Y como recordatorio, todos los artículos agrícolas deben declararse a la entrada”., Para obtener más información sobre cómo traer artículos agrícolas, puede consultar este enlace: https://www.cbp.gov/travel/clearing-cbp/bringing-agricultural-products-united-states © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, February 11, 2020 11:15 am.