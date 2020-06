Actividades de los Boys & Girls Clubs volverán este verano

Previous Next Boys and Girls Club Buy this photo Inscripción Cisite el sitio web del club en www.bgcmcallen.net.

McALLEN — Los Boys & Girls Clubs de McAllen pronto darán la bienvenida a los niños a sus instalaciones, pero no sin algunas estipulaciones. El club comenzó a registrarse para su programa de verano de ocho semanas, que está programado para comenzar el lunes 8 de junio. Según Dalinda González-Alcantar, CEO de Boys & Girls Clubs de McAllen, el personal se vio obligado a cerrar sus puertas el 23 de marzo debido a COVID-19. Desde entonces, han utilizado sus recursos para ayudar a los necesitados. “Desde entonces, definitivamente hemos servido miles de comidas a nuestras familias más necesitadas”, dijo Alcantar. “Hicimos una evaluación de necesidades, y tuvimos algunas recolecciones de comida para nuestros miembros. De hecho, ayudamos a través de donantes. De hecho, pudimos ayudar a pagar el alquiler de algunas de nuestras familias. Eso fue una bendición”. A fines de abril, el club recibió autorización de la ciudad de McAllen para reabrir y brindar servicios a los trabajadores esenciales. “Proporcionamos cuidado de niños para trabajadores esenciales, y lo brindamos de forma gratuita en asociación con la ciudad de McAllen”, dijo Alcantar. “Fue realmente genial escuchar las historias de algunos de los padres. La mayoría de ellos estaban con la policía de McAllen. No tenían cuidado de niños, no tenían a nadie, por lo que realmente necesitaban elegir entre su trabajo y sus hijos. Por supuesto, eligieron a sus hijos. Esto fue un regalo del cielo para ellos”. Alcantar dijo que el club comenzó a implementar protocolos de seguridad en ese momento, que continuarán vigentes durante el próximo programa de verano. Estos protocolos de seguridad incluyen el control de la temperatura de todos los que ingresan a las instalaciones, un timbre que notifica a todos que se laven las manos cada hora, que no se compartan los suministros, el distanciamiento social y el uso obligatorio de máscaras. “Ya estábamos practicando por las buenas noticias que el gobernador (Greg) Abbott nos dio que decían que estamos listos para abrir los campamentos juveniles”, dijo Alcántar. “Desde entonces, recibimos la aprobación de nuestra junta para comenzar el campamento el 8 de junio”. El programa de verano de este año estará operando con el 25% de sus participantes normales. El club tiene dos instalaciones: Othal E. Brand Center, ubicado en 2620 W. Galveston Ave., y Glen E. y Rita K. Roney Center, ubicado en 4501 N. 34th St. McAllen ISD también permitirá que el club utilice dos de sus instalaciones escolares para el campamento de verano: Andrew Jackson Elementary, ubicada en 501 Harvey Ave., y Theodore Roosevelt Elementary, ubicada en 4801 S. 26th St. Con cuatro instalaciones disponibles, esto elevará el número total de participantes del campamento a 400. “No podríamos hacer eso sin el distrito escolar, así que fue increíble”, dijo Alcantar. La inscripción para el programa de verano ahora está abierta al público, pero las plazas son limitadas. Para inscribirse, visite el sitio web del club en www.bgcmcallen.net. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, June 2, 2020 9:22 am.