83 contagios reporta hoy el Condado de Cameron

El Condado de Cameron recibió la confirmación de ochenta y tres 83 casos adicionales de COVID-19.

Esto eleva el número total de casos de COVID-19 a 1,454 en el Condado de Cameron. También ha habido 22 individuos adicionales que se han recuperado, elevando el número total de individuos recuperados a 879.

El Departamento de Salud Pública del Cameron de Cameron continúa trabajando con las cinco instalaciones de hogares de ancianos para abordar los brotes de COVID-19.

Hasta la fecha, los casos del Condado de Cameron derivados del Veranda Nursing Home han incluido 34 empleados y 63 residentes que dieron positivo, incluidos once 11 que fallecieron.

El Windsor Atrium actualmente tiene 39 empleados y 61 residentes que dieron positivo, incluyendo 16 personas que fallecieron.

Spanish Meadows en Brownsville también tiene seis empleados y once once residentes que dieron positivo, incluido uno que falleció. The R at Fox Hollow en Brownsville tiene cinco empleados y trece residentes que dieron positivo. Alta Vista en Brownsville tiene un empleado y tres residentes que dieron positivo.

Como parte del plan de respuesta de acción COVID-19, la Salud Pública del Condado de Cameron está llevando a cabo investigaciones epidemiológicas, rastreando contactos según sea necesario y continúa monitoreando la situación.