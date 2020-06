4 residentes, 1 empleado dan positivo a virus en hogar de ancianos de Alamo

La compañía propietaria de un hogar de ancianos en Alamo ha confirmado que al menos cinco personas han dado positivo por COVID-19 en el centro.

T o u c h s t o n e Communities, propietaria y administradora del hogar de ancianosThe Heights of Alamo, emitió un comunicado el viernes confirmando que cuatro residentes y un empleado dieron positivo por el virus.

“Nuestros residentes y miembros del equipo continúan haciéndolo bien en medio de COVID-19, y no hay evidencia de que el virus se esté propagando en nuestra comunidad”, dijo el Dr. Melody Chatelle, portavoz de la comunidad en nombre de The Heights of Alamo, en un comunicado. "Como parte de la directiva del Gobernador para la evaluación completa de los residentes y el personal de los centros de enfermería especializada, que respaldamos plenamente, recientemente descubrimos que cuatro residentes y un miembro individual del equipo de nuestra comunidad dieron positivo para COVID-19 a pesar de no mostrar síntomas ".

Carlos Sánchez, director de división de asuntos públicos del condado de Hidalgo, explicó que cada vez que hay un grupo de cualquier tipo de infección, los epidemiólogos del condado investigarán los contactos que han tenido esos casos positivos. Dijo que dado que este grupo particular de casos confirmados proviene de un hogar de ancianos, incitará a los epidemiólogos a investigar a un ritmo más rápido.

"Cuando hay un grupo que es fácilmente identificable, no sé si hay un protocolo diferente si implica algo así como un hogar de ancianos, pero hay un movimiento más agresivo cuando se trata de un grupo", explicó Sánchez.

"La noción de un grupo de pacientes o individuos positivos simplemente aumenta las apuestas en términos de nuestro deseo de avanzar rápidamente para detener el contacto que existe entre el grupo para que no se propague más la comunidad". El 11 de mayo, el gobernador Greg Abbott dirigió a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, la División de Manejo de Emergencias de Texas y el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas para evaluar a todos los residentes y al personal de los hogares de ancianos de Texas.

Sánchez dijo que el condado está a punto de completar la prueba del virus para los residentes y el personal de hogares de ancianos locales.

"Implica más de varios miles de pruebas", señaló. "Si está hablando de cinco (casos confirmados) de varios miles, eso es realmente una noticia alentadora. Aunque no mitiga las preocupaciones que existen con cualquier grupo ".

