18 contagios reportados en Cameron, uno en Starr

Previous Next Coronavirus gráfica

Posted:

Funcionarios del condado de Cameron reportaron 18 contagios el sábado, además del único contagio en el condado de Starr reportado más temprano en el día. En el condado de Hidalgo, los funcionarios no planean publicar su actualización diaria de contagios COVID-19 hasta el domingo. Los intentos de contactar al portavoz del condado de Hidalgo, Carlos Sánchez, para mayor claridad y comentarios no tuvieron éxito al momento de la publicación. Un correo electrónico proporcionado por los estados del condado solamente, “No habrá un informe hoy. Nosotros (enviaremos) un informe mañana”. Mientras tanto, las 18 personas del condado de Cameron que dieron positivo a COVID-19 provienen de Brownsville, Harlingen y Santa Rosa; sus edades oscilan entre los 20 y los 70 años. El número total de contagios del condado de Cameron se eleva a 619; 31 individuos adicionales se han recuperado, lo que hace que el total de los recuperados sea de 398. En el condado de Starr, un niño de 11 años es el último caso positivo reportado, con un total de 17 casos en el condado. Dio positivo en una clínica privada en el Condado de Starr después de mostrar solo síntomas leves, según el Dr. José Vázquez, la autoridad de salud del condado. El niño apareció en la clínica para una cita de seguimiento de rutina cuando fue examinado, agregó Vázquez. "Y solo por los síntomas que sugieren una alergia, el centro privado evaluó a este niño y resultó ser positivo", dijo. El niño de 11 años vive con dos adultos y un hermano. Dos miembros de la familia trabajan en la industria del gasoducto, que podría ser la posible fuente de infección, pero debido a que aún no está claro, el caso se clasifica como propagación comunitaria, dijo Vázquez. De los 17 casos del condado, 10 pacientes se han recuperado, según una publicación del juez del condado de Starr, Eloy Vera. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Saturday, May 16, 2020 7:44 pm.