McALLEN: Va pareja a corte por contrabando de dinero

Previous Next cc763795d25330b84d0cb519c1eb83e3 Una pareja de mexicanos fue llevada ante un juez federal por contrabando de dinero, en McAllen.

Posted:

McALLEN — Una pareja de ciudadanos mexicanos que fueron encontrados en lo que las autoridades federales creen que es una casa de depósito de dinero, hicieron su respectiva aparición inicial en la corte federal el jueves, según los registros de la corte. Miguel Galarza Bueno, de 46 años, y Angélica María Bueno Villa, de 24, hicieron su respectiva aparición ante el juez federal Peter E. Ormsby en relación con los cargos federales de contrabando de dinero por sus presuntos papeles en el contrabando de más de 1.2 millones de dólares, según los registros. Los dos sospechosos fueron arrestados el 13 de noviembre después de que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ejecutaron una orden de allanamiento en una residencia en el 3900 de Teal Avenue en McAllen. La búsqueda estuvo relacionada con la vigilancia de otras dos personas que luego fueron identificadas como conspiradores en un caso de contrabando de dinero. Diez días antes, los agentes de HSI estaban vigilando a los conspiradores, identificados solo como “Lozano” e “Ibarra”, que llegaron en una “camioneta Peugeot Partner” en un estacionamiento de McDonald’s, en Nolana Avenue de McAllen. “En el estacionamiento de McDonald’s, el conductor y el pasajero del Peugeot, posteriormente identificados como Lozano e Ibarra, co conspiradores adicionales, salieron del vehículo y cambiaron de vehículo con un hombre y una mujer, posteriormente identificados como (Galarza y Bueno)”, dice en la queja. A continuación, Galarza y Bueno ingresaron al Peugeot y condujeron a una residencia en el 3900 de la avenida Teal, ingresaron al garaje de la residencia y lo cerraron. Aproximadamente una hora después, los agentes federales observaron a Galarza y Bueno entrar al Peugeot y salir de la residencia; llegando a un estacionamiento de Target en Nolana Avenue. Galarza y Bueno fueron observados cambiando de vehículo con Lozano e Ibarra, quienes llegaron en un Buick rojo. Galarza y Bueno condujeron el Buick rojo de regreso a la residencia en el 3900 de Teal Avenue. El Peugeot, conducido por Lozano e Ibarra, se dirigió al puerto de entrada de Progreso, intentando ingresar a México. Los oficiales de CBP, que le preguntaron a Lozano e Ibarra sobre cualquier declaración, finalmente encontraron 107 paquetes envueltos, que contenían moneda estadounidense por un total de casi 1.3 millones de dólares. “Una vez que se obtuvo la declaración negativa para todos los artículos, el Peugeot fue inspeccionado más a fondo y los agentes ubicaron un compartimento en el área del piso del Peugeot, con aproximadamente un millón 294 mil 887 en moneda estadounidense”, muestra el registro. Lozano e Ibarra fueron entrevistados por agentes federales con respecto al dinero encontrado dentro del vehículo. Durante las entrevistas, Lozano admitió haber cambiado de vehículo con Galarza y Bueno el 3 de noviembre, pero no proporcionó nombres, según el registro. Dijo que había hecho un contacto similar con la pareja en ocasiones anteriores, afirmando que le pagaron por transportar dinero estadounidense a México. Ibarra dijo a los agentes que se suponía que debían llevar el Peugeot a Reynosa, Tamaulipas, México. Después de la redada en la residencia en Teal Avenue el 13 de noviembre, Bueno habló con los agentes y admitió que le pagaron para contar el dinero en la residencia. “Bueno dijo que Galarza la ayudaría a contar el dinero. Bueno declaró que a cada uno se le pagaría aproximadamente 500 dólares estadounidenses por semana por su papel en el conteo del dinero”, afirmó la queja. “Bueno dijo que individuos desconocidos llegarían a la residencia y entregarían el dinero para que Bueno y Galarza lo contasen”. Los agentes descubrieron ligas, guantes de látex, celofán, grasa, libros de contabilidad, numerosos teléfonos celulares y aproximadamente 80 mil dólares en efectivo. Galarza, quien Bueno dice que es su prima, se negó a hablar con los agentes. La pareja regresará ante un juez el martes para una audiencia de detención, según muestran las notas de la corte. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Policiaca on Tuesday, November 19, 2019 10:44 am.