Madre de mujer desaparecida busca respuestas

HARLINGEN — Una mujer de Corpus Christi se pregunta si una persona que la alertó sobre el arresto de un sospechoso de asesinato pueda darle información que podría llevarla a su hija desaparecida.

Rosie Loera dice que recibió un aviso anónimo con detalles sobre el arresto del 7 de febrero de Anthony Eliff III, de 44 años, antes de que la policía encontrara el martes pasado restos humanos en un área cubierta de arbustos en la cuadra 1200 de West Business 77 en San Benito.

Loera dijo que la sugerencia no incluía información sobre los restos esqueléticos parcialmente expuestos que los investigadores creen que podrían tener entre tres y cuatro meses.

“Quienquiera que sea tiene conocimiento de cierta información”, dijo Loera, refiriéndose al informante anónimo el viernes durante una entrevista telefónica. “Saben cosas específicas”.

El comandante de la policía de Harlingen, David Osborne, dice que está investigando si los restos podrían ser los de la hija de Loera, Elyn Loera, de 32 años, de Corpus Christi, pero no ha dicho que haya conectado a Eliff con su desaparición.

“Espero que no sea mi hija”, expresó Loera, un asistenta de servicios de salud en el hogar. “Me imagino el peor escenario para estar preparada para lo que podría salir de esto”.

Durante meses, Loera ha buscado a su hija. Ella dijo que su hija abordó un autobús para Harlingen para visitar a Eliff el 12 de septiembre.

“La llamó y le dijo que se encontrara con él porque él estaba allí”, recordó.

Ahora, le está pidiendo al informante que pueda ayudarla a encontrar a su hija.

“No me importa de quién viene. Su identidad no me preocupa”, dijo Loera.

“Solo quiero información para encontrar a mi hija. Estoy agradecida por eso. Todo lo que quiero es encontrar a mi hija. Quiero la verdad.”

Pruebas de laboratorio forenses

Loera indicó que se mantiene en contacto regular con la policía.

“Nadie me ha dicho oficialmente que esa es mi hija”, dijo. “Todavía están trabajando en quién es. Todavía está bajo investigación. Todavía no han presentado evidencia de que sea mi hija. Están haciendo lo que pueden con lo que tienen”.

Ahora, espera que las pruebas de laboratorio forenses puedan ayudar a determinar la identidad de la persona a quien pertenecen los restos.

“Quiero que estén 100 por ciento seguros de que ese cuerpo es mi hija”, destacó. “Quiero una prueba definitiva de que esos huesos son mi hija”.

En la estación de policía de Harlingen, el sargento. Larry Moore, manifestó que los investigadores están enviando los restos al laboratorio forense de la Universidad del Norte de Texas.

“Básicamente, las pruebas de laboratorio nos dirán si fue hombre o mujer”, dijo, refiriéndose a la persona a quien pertenecen los restos.

Se espera que los expertos intenten usar pruebas de ADN para ayudar a determinar la identidad de la persona.

“No identificará a la persona a menos que ya haya un ADN en el archivo para compararlo”, afirmó Moore. “Se puede quitar el ADN del cabello ... si hay una coincidencia viable”.

Moore dijo que algunos resultados de las pruebas podrían tardar unos seis meses en recibirse.

Arresto de Eliff

El 7 de febrero, la policía arrestó a Eliff, acusándolo del asesinato de Guillermo García, de 41 años, que fue encontrado la noche anterior en un automóvil estacionado, con un disparo en el pecho en la cuadra 3300 de Adams Landing en Harlingen.

Un juez fijó la fianza de Eliff en $1.9 millones por el cargo de asesinato y $40,000 por un cargo de posesión de una sustancia prohibida.

Desaparición reportada

“Ella le tenía miedo”, recordó Loera sobre Eliff. “Ella me decía que le tenía miedo”.

Después de que su hija agarrara un autobús a Harlingen para encontrarse con Eliff, denunció su desaparición al Departamento de Policía de Corpus Christi, la cual la remitió a la policía de Harlingen, dijo.

El departamento de policía, dijo, le mencionó a ella que sus oficiales necesitaban una dirección física para buscar a su hija- Sin embargo, ella dijo que su hija no le diría dónde se estaba quedando.

Loera describió a su hija como una madre de cinco hijos que habían sufrido un “colapso nervioso” después de romper con su esposo.

“Un par de meses” antes de su desaparición, señaló, su hija conoció a Eliff, que luego se quedó en su apartamento.

Consejo de Crime Stoppers

El 10 de febrero, un aviso de CrimeStoppers recibido después del arresto de Eliff condujo a los investigadores a un área cubierta de arbustos al lado de un centro comercial en la cuadra 1200 de West Business 77 en San Benito.

Al mediodía del día siguiente, los investigadores encontraron restos humanos parcialmente expuestos que parecían tener entre tres y cuatro meses de edad, dijo Osborne.

