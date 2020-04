Médicos en primera línea

Los médicos de Brownsville han pasado el último mes en la primera línea de respuesta al coronavirus en el Valle del Río Grande. Esta semana, los médicos locales enfatizaron las restricciones de refugio en el hogar y la creación de sitios de pruebas han manejado con éxito el volumen de pacientes que entran y salen de las clínicas y hospitales locales.

Aunque los casos han aumentado en el Valle del Río Grande, con la Lista de Salud Pública del Condado Cameron 354 casos confirmados a partir del viernes por la noche, los médicos de la sala de emergencias querían aclarar la idea errónea de que todos los pacientes con coronavirus son admitidos en hospitales locales.

“No tenemos a nadie en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) en este momento. Los tres pacientes son casos sospechosos y no están confirmados”, dijo el Dr. Kazim Hussain, presidente del Departamento de Emergencias del Valley Baptist Medical Center - Brownsville.

“Tuvimos unos pocos pacientes que fueron confirmados, los cuidamos y todos se fueron a casa sin complicaciones”.

Hussain explicó que el personal tiene a los pacientes bajo observación y están esperando los resultados de las pruebas. “A menos que tengamos una confirmación, tenemos que mantenerlos en esa unidad. Pero lo están haciendo bien. El hospital no está lleno de pacientes con COVID-19. Los pacientes que acuden al hospital o ingresan son solo los que tienen complicaciones, por ejemplo, su nivel de oxígeno es bajo”, citó.

El hospital construyó rápidamente una unidad COVID-19 separada completa para tratar pacientes críticos. Los que muestran síntomas como tos, congestión, secreción nasal o fiebre, se colocan en una carpa de presión negativa que no tiene apego a la sala de emergencias principal. Todavía no se permiten visitas en el hospital. Los médicos, enfermeras y otro personal están totalmente equipados con equipo de protección personal (EPP). Todos los demás pacientes son enviados a la sala de emergencias regular y no tienen interacción con pacientes sospechosos de coronavirus.

Una de las principales preocupaciones de Hussain es que los residentes en emergencias se han mantenido alejados del hospital por temor a contraer COVID-19. Aseguró al público que el hospital está seguro e instó a cualquier persona con una condición médica emergente a ir a la sala de emergencias si es necesario.

“Tenía un paciente que tenía síntomas de accidente cerebrovascular. No se presentó en la sala de emergencias y ahora tiene daños permanentes debido a esto. Tenemos medicamentos que podemos dar a los pacientes para revertir el accidente cerebrovascular, pero si alguien no acude a la sala de emergencias en unas pocas horas, el daño es permanente”.

Hussain también vio a un paciente que pasó una semana con dolor abdominal y no fue al hospital hasta que su apéndice se rompió. Cuando el paciente llegó a la sala de emergencias, ya estaba en shock séptico. “Me preocupa que la gente salga lastimada y pueda perder la vida por este simple miedo. El hospital ha hecho un trabajo maravilloso”, añadió.

Los doctores de la Unidad de Cuidados Intensivos agradecieron a los funcionarios del condado por las medidas de distanciamiento social implementadas que permitieron a las comunidades “aplanar la curva y hacer que nuestro volumen de pacientes sea más manejable en lugar de estar abrumado, ya que habría sucedido sin esas medidas”, comentó el Dr. Ricardo Martin Schwarcz, un intensivista pulmonar en los campus VBMC de Brownsville y Harlingen y el Centro Médico Harlingen.

“Estamos viendo casos. Como saben, ha habido algunas muertes. Estamos viendo pacientes que varían de leves a graves que requieren UCI y algunos pacientes han muerto a pesar de nuestros mejores esfuerzos”.

El colega de Schwarcz, el compañero intensivista pulmonar Dr. Javier Cabello, especificó que los médicos han visto “cada década de edad con diferentes niveles de gravedad”. Algunos han sido leves y han sido dados de alta y se van a casa a recuperarse”, dijo.

Los médicos dijeron que algunos pacientes requerían algunos días en el hospital con oxígeno suplementario, mientras que otros podrían estar en un ventilador de 10 días a dos semanas y tardar más en recuperarse. “Es muy impredecible. Algunos pacientes llegan con síntomas muy leves y en pocas horas se descompensan y requieren ser transferidos a la UCI y ser intubados en un ventilador”, dijo Schwarcz.

El personal de la UCI aún no se ha ocupado de la escasez de EPP, aunque los empleados enfrentan una preocupación adicional sobre la posibilidad de contraer el virus ellos mismos. “Vivimos en casa. Ese es el otro nivel de estrés: llevar esta enfermedad a sus seres queridos, a su familia”, explicó Cabello.

Schwarcz, quien ha estado aislado de su familia durante tres semanas como medida de precaución, agregó que siempre existe la posibilidad de que tenga que intubar a alguien mañana. El procedimiento es particularmente riesgoso para pacientes y personal médico por igual.

“Es una maniobra que salva vidas intentar rescatar a un paciente. Diría que la intubación es el procedimiento de mayor riesgo que existe de todos los procedimientos que hacemos regularmente en la unidad de cuidados intensivos”, dijo Cabello.

Las restricciones establecidas por las ciudades y los funcionarios del condado han aliviado enormemente el estrés sobre los trabajadores de la salud, aunque ambos médicos advirtieron que la comunidad debe proceder con precaución ya que los requisitos de refugio en el lugar se levantan lentamente. “Tenemos que estar atentos a otra oleada de pacientes. Hasta ahora, hemos podido manejar los números de manera adecuada. Hemos recibido un tremendo apoyo de todas las administraciones hospitalarias”.

Hemos tenido un tremendo apoyo de todas las administraciones hospitalarias”, comentó Schwarcz.

“La gente debería seguir las recomendaciones de las autoridades locales. Se basan en sólidos consejos de médicos y epidemiólogos”.

esheridan@brownsvilleherald.com