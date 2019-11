Llegaría Uber a Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA - La posible llegada de empresas que ofrecen el servicio de transporte mediante una aplicación como Uber, Cabify y Didi a Tamaulipas, ha dividido la opinión de empresarios y trabajadores del volante.

El Congreso de Tamaulipas aprobó una iniciativa que contempla la apertura a este tipo de servicios y que incluye algunos requisitos como: formar parte de un padrón registrado ante la Secretaría de Gobierno y cumplir con una serie de reglas para garantizar la seguridad del pasajero.

“ (Este servicio) Afecta a todos, a sociedad y a concesionario, hay una ley que nos rige en Tamaulipas, no hay que ir en contra”, declaró en entrevista el líder del Sindicato de transportistas de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) en Altamira, Jorge Ozuna Loya.

Dijo que de permitir el acceso a este tipo de plataformas digitales, se solicitarán mesas de trabajo para evitar llegar a un paro.

“ El paro afecta mucho al usuario, nosotros vamos al diálogo, eso es más importante, no creo que nuestro Gobernador nos vaya a soltar de la mano. (La gente) No debe transportarse con carros no adecuados para transporte, nosotros lo hacemos pero tenemos una concesión”, afirmó.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tampico, Evaristo Guitrón, dijo que este tipo de servicios generan una competencia en el que se beneficia al pasajero ya que el costo disminuye.

“ Por el lado económico es bueno y por el lado de los servicios mucho mejor. Estamos en un mundo globalizado y por aquí la zona no es la excepción, por otro lado hemos visto este servicio que ha estado funcionando en toda la República”, opinó.

Destacó que el Gobierno debe regular factores de seguridad y de pagos de impuestos para evitar que los taxistas se enfrenten a una competencia desleal.

“ Que haya un control, que no vamos a encontrar un transporte que en un momento dado no podamos identificar quien los maneja y vaya a generar un problema de violencia, ese es el gran riesgo”, apuntó.

“ La competencia yo creo que es bienvenida y tenemos que estar preparados de que va a suceder tarde que temprano”, sostuvo.