Legado de servicio

Desde su lucha inicial por comprender cómo funciona una trampa de grasa y la importancia de una para coordinar la gestión de miles de solicitantes de asilo liberados en el centro de Brownsville, Jack White ha dejado su huella en la larga historia de Good Neighbor Settlement House.

White, quien se retiró de servir voluntariamente como director ejecutivo de la organización sin fines de lucro en mayo, dio un paso al frente para liderar a la organización sin fines de lucro que se encontraba en problemas desde tres años antes.

“Miro hacia atrás a las lecciones que he aprendido. No sabía qué era una trampa de grasa, no tenía ni una pista”, dijo White. “Y me tomó un par de horas mirar esa trampa de grasa y darme cuenta de la importancia que representaba”.

White dijo que casi todos los sistemas del edificio eran problemáticos y que el anterior director ejecutivo del albergue había estado enfermo durante mucho tiempo y la recaudación de fondos había disminuido.

“Heredé un desafío y fui bendecido porque fui a United Way”, dijo White.

Pero no sabía cuánto podía pedir a United Way de los 70 mil dólares en facturas no pagadas que Good Neighbor Settle-ment House había acumulado. Entonces pidió 30 mil dólares.

“Ellos respondieron y dijeron que no”, dijo White.

United Way insistió en proporcionar la cantidad total.

“Y me impresionó el tipo de espíritu comunitario que representa Brownsville, y United Way llegó y nos ayudó ese verano con Legacy Foundation”, dijo.

White nuevamente se encontró en un momento similar. Esta vez, la organización sin fines de lucro necesitaba 80 mil dólares y pidió la mitad de esa cantidad.

“Y ellos dijeron que no”, dijo White.

En cambio, Legacy Foundation proporcionó la cantidad total.

“Con ese tipo de apoyo, no podrías no ser humilde y querer server”, dijo White.

Durante los siguientes años, White arregló el lugar y, con la ayuda de miembros de la comunidad, se formó un pequeño ejército de voluntarios para servir a Buena Vida y a la gente sin hogar. La organización sin fines de lucro también se asoció con el Banco de Alimentos Rio Grande Valley para abrir una despensa.

Luego, en septiembre del año pasado, la hermana Norma Pimentel de McAllen Respite llamó a White para decirle que había un problema en la estación de autobuses.

“Y sabes que cuando la hermana Pimentel te dice que hay un problema, saltas. Y te preguntas qué tanto”, dijo White. “Así que fui a la estación de autobuses y vi cuáles eran los problemas con ICE (Inmigración y Control de Aduanas) dejando a los asilados sin cinturones, sin cordones en los zapatos y con esa mirada en blanco en la cara”.

De pronto, White estaba a cargo de una operación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un equipo de voluntarios que eventualmente se conoció como Team Brownsville, trabajando las 24 horas del día para alimentar a los migrantes, ayudarlos a ponerse en contacto con sus seres queridos, dejar que se duchen y enviarlos en su camino, a destinos en todo Estados Unidos.

Ahora, el legado de White sigue vivo en una nueva generación de voluntarios que continúan más de seis décadas de servicio que Good Neighbor Settlement House ha proporcionado a la comunidad.

“He recibido muchos elogios, pero no sé si me gané uno”, dijo White.

“Estaba en un gran lugar obteniendo un gran apoyo por personas maravillosas en la comunidad”.