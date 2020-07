Lanzan campaña para conectar a residentes rurales

SAN JUAN — Una organización sin fines de lucro quiere asegurarse aquí de que los niños que viven en algunas de las zonas más pobres del país tengan acceso asequible a internet a raíz de una revolución educativa que ha hecho del servicio una necesidad.

La Unión del Pueblo Entero lanzó una campaña virtual el pasado fin de semana, pidiendo firmas para apoyar la prestación de servicios de Internet a los residentes rurales en todo el sur de Texas, centrándose específicamente en los Condados de Starr, Hidalgo y Cameron, donde los organizadores dicen que un tercio de la población carece de conectividad.

“ Internet no es un lujo. Desafortunadamente, en este momento es algo necesario para que nuestros niños puedan continuar su educación", dijo Alberta Ramírez, miembro y voluntaria de LUPE durante una reunión de Zoom la semana pasada. "Nuestra preocupación, como padres, es que tengan una educación (de calidad) y que estén bien preparados".

Ramírez fue uno de los pocos miembros que dieron testimonios sobre sus problemas virtuales, pidiendo accesibilidad y asequibilidad.

Olivia Castro, quien vive en Bentsen Palm, cerca de Bentsen Road y Mile 9 ½, dijo que no puede pagar el servicio.

"Solo hay una compañía que vendrá aquí, pero es muy costosa", dijo sobre su vecindario. “Y el trabajo se ha reducido mucho. No tenemos los medios para pagar por el costoso internet, y eso también afecta a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque sin internet no pueden completar su tarea. Tenemos teléfonos, pero la señal del teléfono no siempre es buena, por lo que pedimos que los condados nos ayuden con las firmas".

María Arias, de once años, que vive en una colonia al norte de Edinburg, fue el caso en cuestión. Ella se unió a la reunión de Zoom para hablar sobre sus dificultades de las capacidades de Internet a través de su teléfono, pero fue difícil entender lo que estaba tratando de transmitir porque su señal era débil.

"Es solo que no puedo escuchar la pregunta", dijo en un momento.

A través de una conexión entrecortada, Arias explicó que tiene que hacer su tarea a mano y tiene problemas para mantenerse al día con las lecciones.

“ Tengo que hacerlo en papel porque no puedo ir a la biblioteca porque mis padres temen que contraiga el COVID-19. Me dicen que haga lo que pueda, pero no creo que sea justo", dijo. "Pero entiendo porque trabajan en el campo, recolectando frutas y verduras, y no es suficiente pagar por internet o Wi-Fi, y eso me entristece".

Muchos de sus compañeros están en la misma situación, dijo.