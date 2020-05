Previous Next La Isla lanza campaña ‘SPI Cares’ Raymond Alcala usa una máscara y guantes en la playa en South Padre Island. Buy this photo

SOUTH PADRE ISLAND — A medida que se abren más negocios, las ciudades continúan fomentando medidas de seguridad para garantizar que el público se mantenga a salvo del coronavirus. La ciudad de South Padre Island anunció que lanzará su campaña SPI Cares el lunes. Un comunicado de prensa de la ciudad establece que la campaña comparte la continuación de las prácticas seguras de las empresas locales de la isla, que incluyen: limpiar y superar los estándares del Estado de Texas y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alentar al personal y a los visitantes a usar máscaras e implementar distanciamiento social e higiene regular durante toda la temporada de verano en el futuro previsible. Como parte del esfuerzo, las empresas locales han sido invitadas a asumir el Compromiso SPI Cares y comprometerse con la seguridad de los huéspedes y empleados. “En un esfuerzo por informar a los visitantes sobre el compromiso continuo con la salud y el bienestar durante la reapertura del turismo, la Ciudad de South Padre Island y la Oficina de Convenciones y Visitantes están pidiendo a las empresas locales que participen en la campaña “SPI Cares!”, indica el comunicado de prensa. Los participantes recibirán calcomanías de vinilo para exhibir de manera destacada en su lugar de trabajo al firmar el compromiso. El programa se ejecutará junto con el mensaje de recuperación de la isla “Tan seguro, tan saludable, tan padre”. Además de lanzar la iniciativa, el personal de la Oficina de Visitantes de la ciudad y la Convención trabajó con el Departamento de Salud del Condado para proporcionar información continua sobre buenos consejos para lavarse las manos, limpiarse y desinfectarse, según el comunicado de prensa. Para obtener más información sobre el programa, llame al (956) 761-8123. ahernandez@valleystar.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Saturday, May 9, 2020 8:28 pm.