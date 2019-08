La Feria cierra planteles como medida preventiva

La policía de La Feria solicitó ayer a los funcionarios escolares de la zona que procedieran al cierre de los campus escolares al recibir un informe de un hombre sospechoso que llevaba un chaleco antibalas por un canal.

Según un comunicado de prensa emitido por la ciudad, una llamada se produjo a las a las 9:45 de la mañana de este pasado lunes; la policía de La Feria y los oficiales de otras cuatro agencias registraron el área a lo largo del banco del canal al sur de Dodd Lane.

El departamento solicitó al distrito escolar que colocara a las escuelas primarias Noemi Dominguez, David Sanchez Elementary, y la intermedia W. B. Green y preparatoria La Feria al cierre como medida de precaución. Se hizo una solicitud similar a la RGV de la Universidad Our Lady of the Lake. La universidad cerró el campus durante todo el día.

Después de varias horas de búsqueda en el área, los oficiales, además del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Patrulla Fronteriza de EEUU, el Departamento del Sheriff del Condado de Cameron y los agentes suspendieron la búsqueda terrestre y aérea.

La Feria ISD canceló todas las actividades estudiantiles del día. Los estudiantes no regresan a la escuela hasta el 26 de agosto. La universidad Our Lady of the Lake (OLLU) dice que las clases se reanudarán el martes.