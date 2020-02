Joven de San Juan es acusado de amenazas a escuelas en redes sociales

Previous Next Gustavo Garcia Gustavo García es procesado por cargos de hacer amenazas terrorista en la Corte Municipal de Edinburg. Buy this photo

EDINBURG - Un hombre de San Juan fue procesado el lunes en una corte municipal por cargos derivados de amenazas que presuntamente hizo a varias escuelas del Valle del Río Grande en redes sociales. Gustavo García, de 18 años, fue acusado de amenaza terrorista y exhibición, uso o amenaza de exhibición de armas de fuego, ambos delitos graves de tercer grado. Las fianzas combinadas de García totalizan medio millón de dólares, y dice que ha contratado a un abogado. El juez Toribio “Terry” Palacios le dijo a García que se le prohibiría usar las redes sociales e Internet como condición de su fianza. “Cualquier tipo de redes sociales o teléfonos celulares, internet o cualquiera de esas cosas. Snapchat, Twitter, Instagram. Eso va a ser una condición, no va a estar en ese tipo de redes sociales”, dijo Palacios. “Si descubrimos que estabas en ese tipo de redes sociales, revocaré tu fianza”. En declaraciones a los medios después de la lectura de cargos, el jefe de policía de Edinburg CISD, Ricardo Pérez Jr., dijo que García fue arrestado por una “publicación que colocó en las redes sociales, en Snapchat. “Nuestros estudiantes recibieron esa información y rápidamente alertaron a los administradores de nuestro campus y la policía envió esa información a nuestra división de investigaciones”, dijo. “Sentimos que era de naturaleza terrorista”. Pérez dice que la policía del distrito escolar se unió a la policía de PSJA ISD y los Texas Rangers para detener a García. “Fue acusado por el Departamento de Policía de PSJA ISD y el Departamento de Policía de Edinburg CISD como resultado de las amenazas que puso en las redes sociales”, dijo Pérez. “Queremos asegurarnos de que si alguien amenaza a nuestras escuelas o hace amenazas de esa naturaleza, la policía investigará diligentemente y que hay consecuencias por hacer ese tipo de amenazas”. Según Pérez, García no es estudiante en Edinburg CISD y la amenaza es la más grave que ha visto en el distrito en los últimos dos años. Pérez confirmó que la amenaza se hizo a Robert Vela High y PSJA ISD. “PSJA también acusó a esta persona, sé que el departamento de policía del distrito escolar también presentó cargos. Dos cargos iguales a los nuestros, y fue procesado a principios de esta tarde (del martes)”, dijo. Una tercera entidad también fue amenazada, dijo Pérez, pero no estaba claro a qué entidad señalaba la amenaza. “Del otro no estamos seguros, eran solo dos letras del alfabeto, por lo que no estamos exactamente seguros de cuáles eran esas letras”, dijo. Edinburg CISD y PSJA emitieron declaraciones que abordan la amenaza. La declaración de Edinburg dice que los estudiantes estaban seguros y que se había realizado seguridad adicional en Robert Vela High, mientras que la declaración de PSJA confirmó que un sospechoso había sido detenido y que “los estudiantes no estaban en peligro inminente”. Aunque no estaba específicamente amenazado, McAllen ISD también emitió una declaración sobre la amenaza. “En ningún momento, ninguna escuela de McAllen fue amenazada”, decía el comunicado. “La persona que hace la amenaza está bajo custodia. Una vez más, no se hizo ninguna amenaza a un campus de McAllen ISD”. Pérez dijo que no podía publicar los mensajes debido a la investigación en curso, pero su descripción de la amenaza es en base a capturas de pantalla de dos mensajes de Snapchat compartidos ampliamente en las redes sociales el lunes. Un mensaje es una foto de un pedazo de papel con “Bears, Robert Vela, Raiders y MH” escritos en él. La mascota de PSJA High es el oso y la mascota de PSJA North es el Raider. El otro mensaje es una foto de una mano sosteniendo un rifle. En los mensajes, el remitente dice que tenía la intención de vengarse de los bullies en diferentes escuelas. Pérez alentó a cualquiera que vea una publicación amenazante en las redes sociales a que lo denuncien a las autoridades. “Si hay una preocupación, repórtelo al departamento de policía de inmediato. La policía tiene investigadores en el lugar, y también tienen agentes de policía de medios cibernéticos que observan los delitos cibernéticos, y verán si esos crímenes son algo que debe investigarse de inmediato, si es una preocupación para la comunidad”, dijo. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

