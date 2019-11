Previous Next Investigan presunto suicidio de preso

SAN BENITO — Los Texas Rangers están investigando el aparente suicidio de un preso en la cárcel de la ciudad. Alrededor de las 2:30 a.m. del viernes, el recluso Ernesto Alonzo González fue encontrado “inconciente” en su celda, dijo la portavoz de la ciudad, Martha McClain. “Los intentos del EMS por revivirlo no tuvieron éxito, y un juez local de paz lo declaró muerto por un aparente suicidio”, declaró McClain, refiriéndose a los técnicos médicos de emergencia. “No se sospecha de tortura”, afirmó. González estaba detenido acusado de robo, dijo un despachador de policía. Los Texas Rangers y el departamento de policía están investigando el caso, declaró McClain, y agregó que no pudo determinar la edad y la dirección de González. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Wednesday, November 27, 2019 9:45 am.