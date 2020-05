Industria camaronera de mal en peor

HARLINGEN — El cierre relacionado con el coronavirus de la industria restaurantera del estado, salvo aquellos restaurantes con una camioneta con autoservicio o servicio para llevar ha arrojado una amplia red cuando se trata de daños. La industria del camarón de Texas, que ya está sufriendo por un año pobre en el 2019, está mirando un 2020 potencialmente peor con restaurantes recién salidos de la hibernación por COVID-19.

“En este momento, desafortunadamente, estamos saliendo de un mal año, el 2019 fue solo un mal año; prácticamente no había camarón, básicamente debido al exceso de agua dulce que fluía hacia el golfo”, dijo Andrea Hance, propietaria de un barco camaronero y directora ejecutiva de la Asociación de Camaronera de Texas. “En pocas palabras, creó un problema de nivel de salinidad porque no había mucho camarón. Cuando sales de un año malo y entras en un segundo año malo, eso duele”.

El problema es que los compradores comerciales dicen que no a la captura de camarones de Texas ahora. “Probablemente hace aproximadamente tres semanas, nuestros compradores comenzaron a llamarnos, y solo hay un puñado de compradores en los Estados Unidos para camarón, y comenzaron a llamarnos y dijeron: ‘ya no podremos ofertar’, y nosotros nos preocupamos”, dijo Hance.

“Muchas personas me dicen todo el tiempo por qué no lo vendes directamente al público”, añadió. “Desafortunadamente, especialmente aquí en el sur de Texas, pescamos por camarón grande, y nuestro barco llegó la semana pasada con alrededor de 12 mil libras y es demasiado camarón”.

GRANDES NEGOCIOS

La industria del camarón comercial de Texas generó 522 millones en 2016, según la división de pesca de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera. De eso, según un estudio anterior de Texas Sea Grant de Texas A&M AgriLife, el Condado Cameron produce aproximadamente un tercio en ambos, peso y valor de la pesca anual de camarones del estado. La industria del camarón en Texas se presenta en dos formas: operadores diarios de botes pequeños en flota cercana a la costa que se enfoca principalmente en camaron de cebo y los grandes barcos que pescan durante todo el año en Texas, Mississippi y Louisiana para camarón de mesa. De los aproximadamente 900 barcos camaroneros grandes del Golfo de México, alrededor de 550 de ellos tienen su puerto de origen aquí en Texas. Estos son los camaroneros que la asociación de Hance representa.

COSTE DE ENTRADA

Para los grandes barcos que cruzan el golfo durante 30 a 45 días a la vez en busca de camarón, también es una industria muy cara.

Hance calcula que una embarcación cuesta entre 150 mil y 200 mil dólares, con otros 50 mil para equiparlo, luego alrededor de 30 mil para combustible por viaje (los precios son más baratos para esto ahora) y provisiones para la tripulación que cuestan un par de miles de dólares por viaje.

TRIPULACION VALIOSA

En la industria del camarón en alta mar de Texas, las cuadrillas dispuestas a arriesgar los peligros y el aislamiento de las aguas del golfo durante un mes a un mes y medio son cada vez más difíciles de encontrar.

Muchos de los puestos de la tripulación de barcos camaroneros se cubren con visas H-1B, lo que es aún más problemático para los camaroneros desde que el presidente Trump firmó el mes pasado una orden ejecutiva temporal que detiene la inmigración a los Estados Unidos. Hance dijo que pocos propietarios de barcos camaroneros califican para los fondos de emergencia del Plan de Protección de Cheques de Pago porque las tripulaciones están empleadas como trabajadores contratados. Y muchos capitanes de barcos camaroneros estaban en el golfo cuando se asignó la primera parte del dinero PPP y no pudieron solicitarlo de todos modos. "En este momento, todos estamos en el mismo bote y todos decimos: ¿enviamos la embarcación sabiendo que no vamos a ganar dinero?" expresó Hance. “Pero tienes que quedarte con la tripulación. No se puede perder esa tripulación”, agregó. Eso pone a los propietarios de barcos camaroneros en una situación difícil. Salir al golfo y atrapar camarón que no puede vender y perder dinero, o quedarse en casa y perder dinero porque debe mantener intacta su tripulación. "Creo que eso es lo que vamos a hacer", dijo. "Es más fácil pagar a la tripulación de su bolsillo".

COMPRA LOCAL

Hance espera que los restaurantes sentados se puedan adaptar rápidamente a cualquier restaurante que surja de la pandemia de COVID-19, ya sea que las mesas estén separadas o los límites en la cantidad de clientes permitidos en el restaurante. Estos restaurantes locales, a diferencia de las cadenas, son los que más usan los camarones grandes de Texas.