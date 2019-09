Incrementan cobro de acceso a playas

SOUTH PADRE ISLAND — Los amantes de la playa tendrán que pagar tarifas más altas para visitar los parques costeros del Condado de Cameron a partir del 1 de octubre.

El Tribunal de Comisionados del Condado de Cameron votó para aumentar las tarifas de los usuarios de playas para mejoras de parques costeros durante una reunión celebrada la semana pasada.

Las nuevas tarifas se promulgarán en todos los parques costeros del Condado de Cameron, que incluyen el Parque Isla Blanca, Andy Bowie Park, Beach Access No. 3 y Beach Access No. 6 y E.K. Atwood Park, que también se conoce como Beach Access No. 5.

Las tarifas de uso diario por vehículo costarán $12 y las tarifas de uso diario para autobuses costarán $30.

Un pase de 30 días costará $30 y los pases anuales costarán $100.

Los veteranos podrán ingresar a los parques a un precio con descuento.

Las tarifas de uso diario para veteranos costarán $5.

Los pases de 30 días para veteranos costarán $12.50 y los pases anuales costarán $50.

Los amantes de la playa que compren pases anuales o de 30 días recibirán una calcomanía para colocar en su parabrisas.

Según los funcionarios del Condado de Cameron, el aumento de las tarifas de los usuarios de la playa ayudará a financiar la tripulación adicional, la compra de equipos y el mantenimiento de parques y servicios.

Además, las tarifas se adoptaron con la intención de ayudar a compensar el aumento de los gastos por servicios relacionados con la playa, como la reducción de basura y el mantenimiento de los baños.

“Hemos realizado cerca de más de $ 24 millones en mejoras de parques y acceso mejorado a la playa pública a nuestros parques costeros del Condado de Cameron”, dijo el director de parques del condado de Cameron, Joe E. Vega. “Nos dedicamos a realizar las inversiones necesarias en los parques costeros de nuestro condado para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes locales y visitantes del condado”.

Recientemente, el Tribunal de Comisionados del Condado de Cameron aprobó la actualización del sistema de recolección electrónica BUF en todos los parques costeros del condado.

Según los comisionados, hay consideración para futuras mejoras en Andy Bowie County Park y Beach Access No. 3.

“Estamos muy entusiasmados con las nuevas mejoras”, dijo Vega. “Hay hermosos servicios que hemos construido en el Parque Isla Blanca y queremos continuar mejorando nuestros parques costeros aquí en South Padre Island”.

